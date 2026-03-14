El próximo viernes, la segunda semifinal decide a los otros tres finalistas de El Desafío

La sexta edición de El Desafío ha estado llena de emoción y de grandes momentos entre nuestros concursantes. Una edición muy reñida que ya tiene a su primer finalista: José Yélamo.

El presentador ha demostrado su tesón a lo largo de la edición, y todo su esfuerzo se ha visto recompensado al ser nombrado el primer finalista.

El próximo viernes, en la segunda semifinal, conoceremos a los otros tres finalistas de la edición. La emoción está asegurada, ¿quiénes acompañarán a José Yélamo en la gran final?

No te pierdas, el próximo viernes a las 22.00 horas, la segunda semifinal de El Desafío en Antena 3.