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El próximo viernes, la segunda semifinal decide a los otros tres finalistas de El Desafío

Sabremos quiénes serán los finalistas que optarán a ganar la edición más reñida de la historia de El Desafío. ¿Quiénes acompañarán a José Yélamo a la final?

José Yélamo

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Julián López
Publicado:

La sexta edición de El Desafío ha estado llena de emoción y de grandes momentos entre nuestros concursantes. Una edición muy reñida que ya tiene a su primer finalista: José Yélamo.

El presentador ha demostrado su tesón a lo largo de la edición, y todo su esfuerzo se ha visto recompensado al ser nombrado el primer finalista.

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El próximo viernes, en la segunda semifinal, conoceremos a los otros tres finalistas de la edición. La emoción está asegurada, ¿quiénes acompañarán a José Yélamo en la gran final?

No te pierdas, el próximo viernes a las 22.00 horas, la segunda semifinal de El Desafío en Antena 3.

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