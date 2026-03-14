El enfado de Jessica Goicoechea con el jurado de El Desafío: “Me he dado cuenta de que funciona genial el lloriquear y quejarse en público”

Jessica Goicoechea ha realizado un reto de puntería en la primera semifinal de El Desafío. La influencer ha conseguido completar la primera parte del reto a la primera, pero un fallo en la segunda parte del reto la ha penalizado.

Pilar Rubio y Juan del Val han puntuado el desafío de la concursante con un dos mientras Santiago Segura le ha puesto un tres.

Unas valoraciones que han hecho saltar a Jessica Goicoechea, “funciona muy bien el lloriquear y quejarse mucho” ha dicho la influencer. Una protesta ante la que Juan del Val también ha querido opinar.

Descubre la queja de Jessica Goicoechea tras descubrir las valoraciones del jurado de El Desafío.