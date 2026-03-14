VÍDEO INÉDITO: La bronca de Joaquín y Susana en plena ruta: “Me voy a quedar a vivir aquí”

La madre de la familia rinde cuentas a Daniela, pero sobre todo a su marido, de todos los detalles que tiene con ellos durante el día: “¿Quién se levanta siempre la primera?”

Susana se ha puesto a hacer una lista de los favores que hace por Joaquín: “Te preparo los cafés y los yogures que te gustan”, y le ha recriminado no saber cuáles son los yogures que le gustan a ella. Joaquín ha querido deshacerse de las acusaciones demostrando a su mujer que los yogures que le gustan son los griegos.

El exfutbolista ha querido dar la vuelta a la discusión, echando en cara a Susana toda la comida que le sube por la noche: “¿Cuántos yogures, patatas y bombones te he subido yo?, a lo que su mujer ha respondido: “Es lo único que pido”.