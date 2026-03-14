El renacer de Willy Bárcenas en un increíble desafío de funambulismo en llamas

Willy Bárcenas ha pasado por todos los estados de ánimo en El Desafío, el concursante comenzó con mucha euforia convirtiéndose en el líder en el estreno del programa tras una increíble apnea.

Pero la suerte cambió y las últimas semanas han pesado para el cantante que ha sentido mucha presión en el programa.

La prueba de la semifinal en la que el concursante va a mezclar funambulismo con fuego es una prueba ganadora. “De aquí solo puedo renacer” le ha confesado Willy Bárcenas a Roberto Leal antes del desafío.

Con muchos nervios, el concursante se ha enfrentado al reto de funambulismo en llamas que ha logrado superar con éxito.