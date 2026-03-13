Capítulo 518
Pablo no puede más y acaba pasando la noche con Marisol: “No paro de pensar en ti”
El empresario se refugia en la que fue su amante tras una fuerte discusión con Nieves.
Salazar ha acudido al despacho de Marisol ya por la noche. Su tono le delataba, ha tenido una fuerte discusión con Nieves otra vez.
Esta vez han salido a relucir viejas heridas del pasado y se han dado cuenta que cada vez hay más cosas que les alejan como pareja.
Pablo, muy enfadado, se ha ido de casa para ir a buscar a Marisol y consolarse con ella.
Tras encontrarse con ella en el despacho, le ha confesado “desde que sé que vives aquí no he parado de pensar en ti”. Y Marisol no ha dudado en corresponderle.
Así han empezado a recordar su historia de amor y… ¡han acabado besándose para dar rienda suelta a su pasión! ¿Cuánto tiempo más podrán esconder su aventura?
