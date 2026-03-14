“Después de Ferit, no estoy lista”: el secreto más íntimo de Seyran que deja a Suna en shock

En una charla cargada de sinceridad entre hermanas, Seyran le ha soltado a Suna la verdad que nadie esperaba. A pesar de llevar dos años de relación con Sinan y de haber firmado ya los papeles del matrimonio, ¡aún no han tenido intimidad!

Suna, sin poder creerlo, le ha preguntado cómo es posible después de haber viajado por medio mundo juntos. La respuesta de Seyran ha sido clave: “No estoy lista para experimentar nada con nadie después de Ferit”.

La joven ha confesado que, aunque quiere a Sinan y le agradece su paciencia infinita, el recuerdo de su primera vez con Ferit sigue siendo algo insuperable. “Nunca pensé estar con nadie más”, ha admitido Seyran.

Ahora, instalada en casa de su suegra Ayla, Seyran tiene un plan para seguir ganando tiempo: usará la presencia de su suegra como excusa para decirle "no" a su marido. ¡Una estrategia arriesgada que podría hacer estallar a Sinan en cualquier momento!