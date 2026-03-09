Juan del Val, impresionado en la primera semifinal: "Es la mejor edición de El Desafío de la historia"

Todo puede ocurrir en la primera semifinal de El Desafío, con una clasificación general en la que la diferencia entre los tres primeros concursantes es solo de un punto, la noche promete competición y mucho espectáculo para alcanzar un puesto en la gran final.

Una noche en la que el fuego vuelve a ser protagonista, tendremos espectaculares coreografías, volverá una apnea con un cubo de rubik o habrá que conseguir afinar la puntería. Una gala que ha Juan del Val le deha sin palabras ante los números de la noche, "es la mejor edición de El Desafío de la historia" ha asegurado el mmiembro del jurado.

No te pierdas una noche llena de tensión y grandes emociones, el viernes a las 22:00 horas en la primera semifinal de El Desafío.