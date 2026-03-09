Antena3
Juan del Val, impresionado en la primera semifinal: "Es la mejor edición de El Desafío de la historia"

La primera semifinal de El Desafío llega con un ranking general muy ajustado y unos concursantes dispuestos a competir al máximo por ocupar una plaza en la gran final. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Juan del Val ante la primera semifinal

Carmen Pardo
Todo puede ocurrir en la primera semifinal de El Desafío, con una clasificación general en la que la diferencia entre los tres primeros concursantes es solo de un punto, la noche promete competición y mucho espectáculo para alcanzar un puesto en la gran final.

Los concursantes, sobre la primera semifinal de El Desafío: “Tenemos más presión que nunca”

Una noche en la que el fuego vuelve a ser protagonista, tendremos espectaculares coreografías, volverá una apnea con un cubo de rubik o habrá que conseguir afinar la puntería. Una gala que ha Juan del Val le deha sin palabras ante los números de la noche, "es la mejor edición de El Desafío de la historia" ha asegurado el mmiembro del jurado.

No te pierdas una noche llena de tensión y grandes emociones, el viernes a las 22:00 horas en la primera semifinal de El Desafío.

José Yélamo, tras ganar la octava gala de El Desafío: “No sé de dónde ha salido la fuerza"

Juan del Val, impresionado en la primera semifinal: "Es la mejor edición de El Desafío de la historia"

Contenido extra

Los concursantes, sobre la primera semifinal de El Desafío: “Tenemos más presión que nunca”

Este viernes tendremos el nombre del primer finalista de la sexta edición de El Desafío. Así ven sus retos de la primera semifinal los ocho valientes que compiten en el programa.

