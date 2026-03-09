Esto es todo lo que pasó en la primera temporada de Entre tierras: ponte al día antes de su estreno el 15 de marzo

El 15 de marzo aterriza en atresplayer la segunda temporada de Entre tierras. 10 nuevos capítulos en los que Megan Montaner se vuelve a poner en la piel de María. Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán y Clara Garrido, entre otros, estarán en esta segunda temporada en la que María continua luchando por sacar adelante a su familia dos décadas después de perder a Manuel.

María ha criado a sus dos hijos y ha mantenido en pie la finca familiar junto a Claudia, consolidándose como una mujer fuerte y respetada en el pueblo. Sin embargo, la estabilidad que parecía haber alcanzado se tambalea con la irrupción de los Varela y sus ambiciosos planes.

Un matrimonio que lo cambió todo

La primera temporada de Entre tierras nos presentó la historia de María, una joven almeriense que toma una decisión que cambiará su vida para siempre: casarse con un hombre al que no conoce para salvar a su familia de la ruina. Ambientada en la España rural de los años 60, la serie arranca con un matrimonio de conveniencia que pronto se transforma en una historia de amor inesperada.

María llegó a la finca de los Cervantes sin conocer a Manuel, su marido. Una historia que empezó con mal pie porque Manuel no podía desprenderse del recuerdo de su primer amor. Lo que comienza como un acuerdo frío y necesario evoluciona poco a poco hacia un amor de verdad. María demuestra desde el primer momento su fortaleza y su capacidad de adaptación, ganándose su lugar en una tierra que al principio le resulta ajena.

Pero de un momento a otro, llega José, el primer amor de María. José se marchó a Alemania y ahora llega dispuesto a todo por recuperar a María. Pero él ya no es la misma persona, y detrás de su figura se esconde una persona llena de maldad. De hecho, se encarga de manipular la moto de Manuel y por su culpa sufre un accidente que le cuesta la vida.

María ve como toda su vida se rompe con la muerte de Manuel y, embarazada, tendrá que quedarse a cargo de la finca y de Nicolás.

Claudia descubre la verdad

A medida que pasan los capítulos, Claudia descubre que Ramón Cervantes es su padre y que por tanto está relacionada con la familia Cervantes. Ramón muere de un infarto y María comparte con ella parte de la herencia que le pertenece.

María, Claudia y Justa unen sus fuerzas y consiguen que José termine en la cárcel y que pague por todo el mal que ha cometido, mientras María y Claudia se convierten en la dueña de la finca Cervantes.

El 15 de marzo llegan nuevas historias 20 años después de la muerte de Manuel... ¡No te lo puedes perder!