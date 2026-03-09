Mónica deslumbra a todos con un panel de 800€ gracias a la ‘doble letra’

Aunque Mónica ha admitido estar muy nerviosa antes de empezar el programa, pese a dedicarse a la interpretación en teatros, la concursante ha conseguido zafarse de esos nervios y resolver un panel por 800€, lo que la pone en cabeza.

Tras conseguir la ‘doble letra’, la concursante, del atril amarillo, ha caído en un gajo de 100€, en el cual ha decidido no emplear la ventaja. Ha sido ya al caer en el gajo de 150€ cuando el público la ha instado a utilizar la ‘doble letra,’ esto ha hecho que Mónica no dudara en usarla.

Tras salvarse de caer en el ‘se lo doy’, que la hubiera arruinado el gran panel que estaba haciendo, Mónica ha decidido resolverlo al verse con 800€ en su marcador.