La picardía de Álvaro al quedarse con los 650€ que había perdido Lorena

El destino es caprichoso y ha querido que Álvaro consiguiera caer en el ‘me lo quedo’ tras del cúmulo de errores que había encadenado Lorena en este panel.

Aunque el propio concursante ha admitido no haber apuntado al gajo del ‘me lo quedo’, sino que tenía como objetivo el de los 1.000€, ha conseguido arrebatarle a Lorena los 650€ que reflejaban en su marcador, añadidos al gajo de ‘todas las vocales’.

Una vez satisfecho con lo obtenido gracias al ‘me lo quedo,’ y a falta de una consonante para resolver el panel completo, ha decidido no seguir tirando para asegurarse su primera ‘ola’ del programa.