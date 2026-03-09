Conocemos a Falete más allá del artista, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Falete nació en el seno de una familia de artistas. Criado en el gusto por el flamenco y la copla, no tardó en desarrollar una pasión especial hacia la música y el arte.

Su familia siempre fue su principal apoyo, pese a que los primeros años no fueron fáciles. Su madre Isabel le tuvo con 15 años y no tardó en separarse de su padre, aunque a Falete nunca le faltó cariño.

Hoy, Falete se ha convertido en un icono de la música y en Y ahora Sonsoles le conocemos más allá del artista. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!