A partir de las 17:00
Conocemos a Falete más allá del artista, esta tarde en Y ahora Sonsoles
Sinónimo de talento, pasión y copla, Falete es una de las voces por excelencia del flamenco. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para presentarnos su faceta más personal.
Falete nació en el seno de una familia de artistas. Criado en el gusto por el flamenco y la copla, no tardó en desarrollar una pasión especial hacia la música y el arte.
Su familia siempre fue su principal apoyo, pese a que los primeros años no fueron fáciles. Su madre Isabel le tuvo con 15 años y no tardó en separarse de su padre, aunque a Falete nunca le faltó cariño.
Hoy, Falete se ha convertido en un icono de la música y en Y ahora Sonsoles le conocemos más allá del artista. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
