Irán- España

Las secuelas del atentado que sufrió Vidal- Quadras y sus críticas al 'No a la Guerra' de Pedro Sánchez: "Eslóganes bobos"

Alejo Vidal-Quadras, exvicepresidente del Parlamento Europeo, ha criticado el posicionamiento de Pedro Sánchez, frente al conflicto internacional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

Vidal- Quadras

Vidal-Quadras ha calificado el lema "no a la guerra" defendido por el Ejecutivo como "uno de estos eslóganes bobos" que, a su juicio, refleja "electoralismo, frivolidad y desconocimiento de la geopolítica internacional".

"Una acción militar inevitable"

El exdirigente político defendió que "una acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás era inevitable y necesaria", al considerar que el régimen iraní mantiene una estrategia regional de influencia y confrontación en Oriente Medio.

En ese sentido, aseguró que organizaciones como Hamas o Hezbolá forman parte de esa red impulsada por Irán. Según afirmó, estos grupos "están financiados y armados" por el régimen iraní dentro de su estrategia regional.

Secuelas del atentado

Vidal- Quadras también ha destacado las consecuencias del atentado que sufrió en 2023 en Madrid. Reconoció que experiencias así dejan huella incluso después de la recuperación física.

"Siempre queda alguna secuela física y mental", explicó el político, que admitió que situaciones de este tipo dejan "un rastro de ansiedad" que puede permanecer en el tiempo.

