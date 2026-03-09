Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 9 de marzo

Lorena encadena una serie de errores que la hacen perder 650€

Pese a haber llegado a tener 800€, la concursante no se ha llevado nada tras caer en el ‘pierde turno’.

2_Lorena

Lorena encadena una serie de errores que la hacen perder 650€

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

El panel prometía igualar o incluso superar el anterior de Mónica, de 800€, pero el cúmulo de infortunios ha empezado cuando la ruleta ha divido por la mitad la cantidad que tenía Lorena en su marcador al caer en el 1/2.

Aunque seguía con una gran cantidad de dinero llegando a alcanzar los 650€, la concursante ha decidido no levantar el gajo del ‘exprés’, al no tener clara una palabra que la faltaba para resolver el panel.

Tras caer en un primer ‘pierde turno’, Lorena ha decidido utilizar el ‘super comodín’ que tenía en su poder para no perder un panel tan premiado. Sin embargo, unas tiradas después, ha vuelto a caer en un ‘pierde turno’ que ha brindado a Álvaro la oportunidad de tirar.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El asesino de mi hijo está libre.

La madre de José clama contra la absolución de 'El Pastilla' de su asesinato: "Se lio a tiros con él sin mediar palabra"

3_Álvaro

La picardía de Álvaro al quedarse con los 650€ que había perdido Lorena

Falete

Conocemos a Falete más allá del artista, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Gorrillas a pie de calle.
TENSIÓN VECINAL

Un grupo de vecinos de Sevilla sale a patrullar las calles cansados de la presencia de los 'gorrillas': "Solo queremos un barrio digno"

2_Lorena
Mejores Momentos | 9 de marzo

Lorena encadena una serie de errores que la hacen perder 650€

Vidal- Quadras
Irán- España

Las secuelas del atentado que sufrió Vidal- Quadras y sus críticas al 'No a la Guerra' de Pedro Sánchez: "Eslóganes bobos"

Alejo Vidal-Quadras, exvicepresidente del Parlamento Europeo, ha criticado el posicionamiento de Pedro Sánchez, frente al conflicto internacional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

1_Mónica
Mejores Momentos | 9 de marzo

Mónica deslumbra a todos con un panel de 800€ gracias a la ‘doble letra’

La maestra ha demostrado tener una gran tirada, consiguiendo gajos de gran cantidad.

Garbanzos salteados con verduras y morcilla, de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano: receta completa, colorida y saludable de garbanzos salteados con verduras y morcilla

Kylian Mbappé y Ester Expósito

¿Se confirma la relación entre Mbappé y Ester Expósito?: "Hay fotos y hay vídeo"

Ensalada de escarola y pollo con mango, de Arguiñano: con una vinagreta dulce y diferente

Ensalada de escarola y pollo con mango, de Arguiñano: con una vinagreta dulce y diferente

Publicidad