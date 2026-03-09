Lorena encadena una serie de errores que la hacen perder 650€

El panel prometía igualar o incluso superar el anterior de Mónica, de 800€, pero el cúmulo de infortunios ha empezado cuando la ruleta ha divido por la mitad la cantidad que tenía Lorena en su marcador al caer en el 1/2.

Aunque seguía con una gran cantidad de dinero llegando a alcanzar los 650€, la concursante ha decidido no levantar el gajo del ‘exprés’, al no tener clara una palabra que la faltaba para resolver el panel.

Tras caer en un primer ‘pierde turno’, Lorena ha decidido utilizar el ‘super comodín’ que tenía en su poder para no perder un panel tan premiado. Sin embargo, unas tiradas después, ha vuelto a caer en un ‘pierde turno’ que ha brindado a Álvaro la oportunidad de tirar.