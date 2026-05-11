Muere Bijaya Ghimire, alpinista pionero nepalí, a los 35 años mientras subía el Everest

Bijaya Ghimire, alpinista nepalí de 35 años, ha muerto en el monte Everest por causas desconocidas, aunque "probablemente fuera por el mal de altura", tal y como ha declarado el inspector de policía Tul Bahadur Salami.

Podría haber muerto por el mal de altura

El alpinista falleció a una altura de 5.200 metros, después de ser trasladado al campo base. Todo comenzó cuando marchaba por la cascada de hielo del Khumbu, momento en el que empezó a sentirse indispuesto.

Fue el primer 'dalit' nepalí en subir al Everest

Ghimire, de tan solo 35 años, se convirtió en 2016 en el primer 'dalit' nepalí en ascender a la cima del monte más alto del planeta, hito que repitió en 2019 y 2023.

Los 'dalit' son conocidos como los 'intocables' al pertenecer a una de las clases más bajas, oprimidas y marginadas del país, representando apenas al 14% de la población. En ese año 2016 se planteó ascender el Everest y para conseguirlo llegó a hipotecar su casa para financiar la expedición. Tras el hito, ayudó en 2019 a Gyanmala Ranapal a convertirse en la primera mujer de la casta 'dalit' en coronar la prestigiosa cima.

Es el segundo fallecimiento en esta primavera tras el de Lakpa Dendi Sherpa, de 52 años, quien sufrió una caída mientras hacía senderismo.

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