VÍDEO: Impactante rescate de una mujer colgada de un rascacielos a más de 58 metros de altura

La Unidad de Servicios de Emergencia de la policía de Nueva York ha rescatado a una mujer de 41 años que se encontraba al borde de un rascacielos, a más de 58 metros de altura, en el edificio Avalon Willoughby Square de Brooklyn, Estados Unidos. Los agentes acudieron rápidamente al lugar de los hechos tras responder a una llamada al 911 sobre una mujer en apuros alrededor de la 1:30 de la tarde del jueves pasado. Instalaron un arnés de seguridad y, a continuación, tres de ellos treparon hasta la cornisa donde se encontraba la mujer.

"Podemos quedarnos aquí sentados diez minutos. Podemos quedarnos aquí sentados media hora. Solo quiero asegurarme de que esté a salvo", le dice con calma uno de los agentes a la mujer, mientras se encuentra a más de 30 pisos de altura.

Todo el operativo ha sido registrado por las cámaras corporales del cuerpo policial y muestra a la víctima sentada en el extremo de la estructura, con el viento azotando con fuerza, mientras los oficiales intentan calmarla. Según muestran las imágenes, agentes de la policía de Nueva York colaboraron para convencer a una mujer con tendencias suicidas de que no se arrojara al vacío, y luego la balancearon de vuelta al tejado para ponerla a salvo.

El Departamento de Policía de Nueva York ha felicitado a través de un post en X a todos los implicados por sus esfuerzos para salvar la vida de esa mujer.

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