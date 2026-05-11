Cuatro comunidades usarán detectores de frecuencia en la PAU para combatir las trampas con inteligencia artificial

Las universidades españolas han comenzado a reforzar los controles en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ante el aumento del uso de dispositivos tecnológicos para copiar en los exámenes. Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón emplearán en la convocatoria de junio detectores de frecuencia para localizar aparatos ocultos, como nanopinganillos, gafas inteligentes o bolígrafos electrónicos, que permiten recibir respuestas desde el exterior mediante conexión con teléfono móviles e inteligencia artificial.

Además, otras ocho comunidades autónomas estudian aplicar estas medidas en futuras convocatorias: Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. En la mayoría de casos, las normativas prevén la sanción más severa para quienes sean descubiertos utilizando estos sistemas: la anulación completa de la PAU.

Tecnología invisible para copiar

Los nanopinganillos son pequeños auriculares casi imperceptibles que se introducen en el oído y permiten escuchar respuestas dictadas desde fuera del aula. Muchos de estos dispositivos se comercializan junto a micrófonos ocultos en bolígrafos o cámaras diminutas, facilitando que el alumnado transmita las preguntas a un colaborador externo o incluso a aplicaciones de inteligencia artificial capaces de responder automáticamente.

La expansión de herramientas basadas en la IA ha incrementado la preocupación de las universidades, ya que los sistemas permiten resolver ejercicios o redactar respuestas en pocos segundos. También se han detectado calculadoras aparentemente convencionales con acceso a Internet y programas de resolución automática.

Prohibidos móviles y relojes inteligentes

Para frenar estas prácticas, varias comunidades han endurecido las normas de acceso a las aulas. Galicia ya prohíbe desde hace años entrar con teléfonos móviles o dispositivos electrónicos durante los exámenes. Cataluña ha trasladado recientemente a los centros educativos la prohibición de acudir a la prueba con móviles, relojes inteligentes, auriculares ocultos, gafas inteligentes o cualquier aparato con capacidad de comunicación. Murcia extenderá este año el rastreo de redes y frecuencias a todas sus sedes de examen. Además, se reforzará la vigilancia sobre objetos sospechosos, como gafas o bolígrafos electrónicos, y los móviles deberán permanecer completamente apagados y fuera del alcance del alumnado.

Dudas por el coste y la normativa

Aunque muchas comunidades reconocen su preocupación por el uso de estas tecnologías, no todas implantarán detectores este año. Madrid, Extremadura y Canarias han descartado utilizarlos en la próxima convocatoria, aunque sí estudian incorporarlos en futuras convocatorias.

Entre los principales obstáculos figuran el elevado coste de los detectores y la necesidad de adaptar la normativa para autorizar su uso en todas las sedes de examen. Mientras tanto, algunas universidades apostarán por reforzar la vigilancia presencial ante el rápido avance de las herramientas tecnológicas aplicadas al fraude académico.

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