DANA

Pilar Vidal, sobre la gestión de la DANA: "No hay responsabilidad, si hoy volviese a ocurrir, volvería a pasar exactamente igual"

El año pasado, Valencia se inundaba de lodo, agua y miedo. Hoy, 365 días más tarde, la DANA está más presente que nunca entre los afectados y algunos critican la gestión de las autoridades.

Pilar Vidal

El 29 de octubre de 2024 los cielos de Valencia y Castilla-La Mancha se partían sobre los ciudadanos. La DANA se llevaba casas enteras, negocios, recuerdos y 237 vidas.

En Valencia se ha celebrado hoy un funeral de Estado como homenaje a las víctimas, al que han acudido las autoridades y las familias de algunos fallecidos. La asistencia de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha sido muy criticada, ya que algunos consideran que no hizo todo lo que estaba en su mano para evitar la catástrofe.

Indignación DANA

Nuestra colaboradora Pilar Vidal, valenciana, vivió de cerca la DANA y asegura que "no hay ninguna responsabilidad". Según nos cuenta, tras la riada de 1956 que arrasó Valencia, el Gobierno diseñó un plan hidrológico que evitó que la capital de provincia se inundase durante la DANA el año pasado. Sin embargo, tras el 29 de octubre de 2024, no se hizo lo propio.

"Si hoy volviese a pasar una DANA, volvería a pasar exactamente igual a nivel infraestructuras", advierte Pilar Vidal, "estamos desamparados".

Un año después, algunas vidas han logrado recomponerse, pero otras continúan mirando al cielo con temor y haciéndose la misma pregunta: ¿se podría haber minimizado el daño?

