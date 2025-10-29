Antena 3 LogoAntena3
El sábado a las 22:00h

"¡Ay, Jorge!": aumentan los nervios entre concursantes en el próximo programa de La Ruleta de la Suerte Noche

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure reparte cientos de premios entre sus concursantes y todos ellos intentarán alcanzar la soñada cifra de 100.000 euros.

Julio Gil López
Publicado:

Todos los sábados, Jorge Fernández y Laura Moure presentan un nuevo programa de La Ruleta de la Suerte Noche. Con una ruleta diferente, más premios, más dinero y más diversión.

La banda también ha crecido y acompaña a los concursantes durante todo el espectáculo. Los temazos más actuales y las mejores canciones interpretadas por Tayra Teylor y Joaquín Padilla.

El plato fuerte son los 100.000 euroazos repartidos en cuatro gajos de 25.000. Para conseguir el gran premio, primero habrá que llegar a la gran final.

No te pierdas, el próximo sábado, a las 22:00h en Antena 3, el programa más visto de la noche, con premios de miles de euros y momentazos increíbles. ¡Te esperamos en La Ruleta de la Suerte Noche!

"Ay, Jorge": aumentan los nervios entre concursantes en el próximo programa de La Ruleta de la Suerte Noche
