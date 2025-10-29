Antena 3 LogoAntena3
Indignación en Valencia a las puertas del funeral de Estado por la DANA: "No hay justicia ni perdón, ojalá nos dejaran estar dentro"

Se cumple un año de la DANA que azotaba nuestro país llevándose 229 vidas tan solo en la Comunidad Valenciana. Hoy, mientras algunas vidas vuelven a la normalidad, la indignación continúa instalada en muchas casas.

Indignación DANA

La tarde del 29 de octubre de 2024 se convirtió en una de las más trágicas de nuestro tiempo. Una DANA mortal azotaba las calles de Valencia y zonas de Castilla la Mancha, dejando 237 fallecidos y dos desaparecidos.

Hoy, un año más tarde, el Gobierno homenajea la tragedia con un funeral de Estado al que han acudido las autoridades y algunas familias de las víctimas. Entre los asistentes se encuentra Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana que muchos ciudadanos acusan de descuidar Valencia el día de la DANA y dejar morir a las víctimas.

Pese a que miles de valencianos han pedido su dimisión y que no acudiera al funeral, Mazón ha desoído las críticas. Por eso, algunos valencianos se han agolpado a las puertas del homenaje en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cargando contra los políticos.

"No hay justicia ni perdón", señala María, entre lágrimas, una joven de Paiporta. Portando una pancarta donde se lee "Valencia no olvida", María se ha mostrado indignada.

"Ojalá nos dejaran entrar y decirles todo lo que pensamos porque esta gente es la que estuvo desde el principio en la zona cero", afirma María.

Un año después de la tragedia, recordamos el día en el que Valencia cambió para siempre. ¿Logrará algún día recuperarse por completo del golpe?

