Sonia Amat, actriz de OnlyFans: "Un chico me pidió que me hiciera pasar por su madre para tener relaciones mientras su padre llegaba de trabajar"

Andar con tacones, untarse los pies de crema, hacer un baile erótico al ritmo de una canción determinada... Las peticiones que recibe Sonia Amat a través de su cuenta de OnlyFans no conocen límites. Sonia le cuenta a nuestro compañero Miguel Ángel Silva que entró en el mundo de OnlyFans por probar. Toda su vida se había dedicado al culturismo, trabajaba como entrenadora personal y tenía una tienda de suplantación deportiva. Tenía curiosidad y quiso probar.

Pronto se dio cuenta de que lo que ganaba en apenas días era lo mismo que facturaba en un mes en su negocio, y decidió dedicarse a ello. Actualmente su salario está en las cinco cifras mensuales pero se acerca ya a las 6. Su sueldo crece al mismo ritmo que las peticiones de millones de hombres que sueñan con verla llevar a cabo sus fantasías.

Las peticiones que recibe Sonia son continuas. Más Espejo asiste en directo a una de estas sesiones. Sonia tiene que grabar un vídeo con lencería roja al ritmo del tema 'Lost Control'. Un baile por el que la persona que está al otro lado de la pantalla pagará 500 dólares.

"Me he dado cuenta de que a los más jovencitos les gustan las chicas adultas"

En su experiencia trabajando en el negocio de OnlyFans se ha dado cuenta de que es precisamente a los más jóvenes a quienes les gusta ver a mujeres adultas como ella. España está a la cabeza en el consumo de este tipo de vídeos y muchas de las peticiones le llegan a través de TikTok. "Un chico me dijo que me hiciera pasar por su madre para tener relaciones sexuales mientras su padre llegaba de trabajar", relata.

De las peticiones que recibe ya no le sorprende nada porque ha llegado a hacer "millones de cosas". Durante un tiempo se la llegó a conocer como 'la reina de los calvos', porque salía a la calle a enseñar el trasero. Este fue el reclamo que atrajo a muchos de sus primeros fans.

Su familia, un gran apoyo para Sonia

Se fue de vacaciones a Dubái y terminó quedándose a vivir allí. Pese a estar lejos, se siente muy unida a sus padres. Su madre Fina la apoya en esta andadura profesional. "Respeto lo que cada uno quiera hacer con su vida. Ella hace lo que quiere y hay que trabajar".

Sus amigas ven con buenos ojos su trabajo. Ponen en valor la felicidad que da Sonia a otras personas con sus vídeos. "Les da alegría y les ayuda a liberar tensiones". "La persona que tiene que estar a tu lado tiene que respetar lo que haces", asegura Sonia.

En su faceta de actriz de OnlyFans sus amigas la ven interpretando un papel detrás de una cámara y ofreciendo un servicio a petición del consumidor. Sonia tiene el poder de decidir hasta dónde quiere grabar y es ella la que decide hasta donde llegar en un negocio que por el momento la está llevando muy lejos.

