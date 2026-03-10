Sheila consigue salvar un marcador de 1.550€ gracias al comodín

Sheila ha vivido una montaña rusa en este panel después de doblar los 775€ que reflejaba su marcador gracias a un x2 que la ha situado con 1.550€. Con esta gran cantidad económica y un panel casi completo, Sheila aún seguía sin lograr descifrar una palabra.

Al seguir tirando, la concursante ha fallado al decir una consonante que no estaba en el panel, lo que ha despertado el nerviosismo en el plató, ya que la cantidad de dinero que tenía en sus arcas era de cuatro cifras.

Sheila ha utilizado un comodín que tenía en su poder para no perder el turno ni todo el dinero, realizando una tirada más que la ha brindado el premio de una cena para dos, valorada en 150€, que, sumado a lo que ya tenía, le ha permitido resolver el panel por 1.700€.