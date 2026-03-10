Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 10 de marzo

Sheila falla al comprar vocal y Óscar le arrebata 950€ gracias al uso del ‘me lo quedo’

La concursante del atril amarillo ha querido comprar la letra ‘E’ en dos ocasiones, lo que la ha hecho perder el turno.

3_Oscar

Sheila falla al comprar vocal y Óscar le arrebata 950€ gracias al uso del ‘me lo quedo’

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

La Ruleta de la Suerte no perdona y, como habíamos adelantado anteriormente, Sheila había conseguido salvar un panel de 1.550€. Sin embargo, en esta ocasión, un error la ha hecho perder un panel de 950€ que la habría puesto en cabeza.

Óscar, a quien le ha llegado el turno, ha sabido aprovechar el ‘me lo quedo’ en el momento adecuado, quedándose con el dinero que tenía Sheila en su marcador, aunque todavía sin saber la respuesta del panel.

El concursante del atril azul ha comprado las dos vocales restantes que faltaban, resolviendo el panel por 850€, a los que se han sumado 200€ más gracias a adivinar la respuesta de la pista.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

3_Oscar

Sheila falla al comprar vocal y Óscar le arrebata 950€ gracias al uso del ‘me lo quedo’

España, un país de pagas.

"¿Trabajar o vivir de ayudas?": el debate sobre las 'paguitas' divide a España

2_Virginia

¡La tengo!: Virginia celebra descifrar la respuesta de un panel de 1.350€

1_Sheila
Mejores momentos | 10 de marzo

Sheila consigue salvar un marcador de 1.550€ gracias al comodín

El negocio de Only Fans.
'MAS allá de la línea roja'

Sonia Amat, actriz de OnlyFans: "Un chico me pidió que me hiciera pasar por su madre para tener relaciones mientras su padre llegaba de trabajar"

Investigado, desaparición Francisca
Investigación

Dos hermanos, interrogados 9 años después de la desaparición de Francisca Cadenas: "Según los vecinos somos los culpables"

El caso está lleno de incógnitas desde su propio inicio por ser archivado con un sumario realizado tan solo tres días más tarde de esfumarse a escasos 50 metros de su casa de Hornachos, Badajoz. La UCO retomó la investigación y surgen nuevas sospechas.

Solomillo de cerdo con setas al ajoperejil: "Esto en mi casa ha sido un manjar toda la vida"
Para 4 personas

Solomillo de cerdo con setas al ajoperejil: "Esto en mi casa ha sido un manjar toda la vida"

¡Qué receta tan apetitosa, tan fácil y tan rica! Una prueba fehaciente de lo bien que se puede comer sin apenas trabajo y en poco tiempo.

Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"

Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"

Vecinos de Palamós, hartos de los ladrones.

Indignación en Palamós: un ladrón con más de 60 detenciones sigue en libertad y desespera a los comerciantes

Un concejal del PSOE se cambia de sexo.

Un concejal socialista de Palencia se cambia de sexo para acceder a las ayudas de las mujeres rurales

Publicidad