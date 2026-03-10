Sheila falla al comprar vocal y Óscar le arrebata 950€ gracias al uso del ‘me lo quedo’

La Ruleta de la Suerte no perdona y, como habíamos adelantado anteriormente, Sheila había conseguido salvar un panel de 1.550€. Sin embargo, en esta ocasión, un error la ha hecho perder un panel de 950€ que la habría puesto en cabeza.

Óscar, a quien le ha llegado el turno, ha sabido aprovechar el ‘me lo quedo’ en el momento adecuado, quedándose con el dinero que tenía Sheila en su marcador, aunque todavía sin saber la respuesta del panel.

El concursante del atril azul ha comprado las dos vocales restantes que faltaban, resolviendo el panel por 850€, a los que se han sumado 200€ más gracias a adivinar la respuesta de la pista.