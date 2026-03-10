¡La tengo!: Virginia celebra descifrar la respuesta de un panel de 1.350€

El programa de hoy nos está dejando unos marcadores totales muy parejos, además de elevados. Virginia se ha sumado a Sheila consiguiendo otro panel de más de 1.000€.

Virginia ha tenido un control excelente de su tirada. Tal ha sido su destreza con la ruleta que no ha caído en un gajo de menos de 50€ durante todo el panel. Esto ha hecho que la concursante eleve su bote repitiendo consonantes que la han hecho llegar a los 1.350€.

Su tirada más tensa ha sido cuándo ha conseguido caer en el gajo de los 200€, situado entre el ‘se lo doy’ y la ‘quiebra’. Esto ha hecho que Virginia compita directamente por la final y consiga su primera ‘ola’ del programa.