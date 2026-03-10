Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 10 de marzo

¡La tengo!: Virginia celebra descifrar la respuesta de un panel de 1.350€

La madrileña ha completado un panel sobresaliente, demostrando tener una gran tirada.

2_Virginia

Virginia celebra descifrar la respuesta de un panel de 1.350€

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

El programa de hoy nos está dejando unos marcadores totales muy parejos, además de elevados. Virginia se ha sumado a Sheila consiguiendo otro panel de más de 1.000€.

Virginia ha tenido un control excelente de su tirada. Tal ha sido su destreza con la ruleta que no ha caído en un gajo de menos de 50€ durante todo el panel. Esto ha hecho que la concursante eleve su bote repitiendo consonantes que la han hecho llegar a los 1.350€.

Su tirada más tensa ha sido cuándo ha conseguido caer en el gajo de los 200€, situado entre el ‘se lo doy’ y la ‘quiebra’. Esto ha hecho que Virginia compita directamente por la final y consiga su primera ‘ola’ del programa.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

2_Virginia

¡La tengo!: Virginia celebra descifrar la respuesta de un panel de 1.350€

1_Sheila

Sheila consigue salvar un marcador de 1.550€ gracias al comodín

El negocio de Only Fans.

Sonia Amat, actriz de OnlyFans: "Un chico me pidió que me hiciera pasar por su madre para tener relaciones mientras su padre llegaba de trabajar"

Investigado, desaparición Francisca
Investigación

Dos hermanos, interrogados 9 años después de la desaparición de Francisca Cadenas: "Según los vecinos somos los culpables"

Solomillo de cerdo con setas al ajoperejil: "Esto en mi casa ha sido un manjar toda la vida"
Para 4 personas

Solomillo de cerdo con setas al ajoperejil: "Esto en mi casa ha sido un manjar toda la vida"

Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"
Para 4 personas

Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"

Karlos Arguiñano ha preparado esta receta llena de ingredientes naturales y variados. El gratinado de calabaza con jamón y queso se hace solo en el horno, lo único que tendrás que hacer antes es pochar las verduras.

Vecinos de Palamós, hartos de los ladrones.
Ladrón en libertad

Indignación en Palamós: un ladrón con más de 60 detenciones sigue en libertad y desespera a los comerciantes

Comerciantes y vecinos denuncian una situación que consideran insostenible: un ladrón con hasta 66 detenciones acumuladas sigue en libertad y continúa actuando en el municipio. Los robos se repiten en cafeterías, tiendas de ropa, farmacias y otros pequeños negocios, generando miedo y sensación de impotencia entre quienes trabajan en la zona.

Un concejal del PSOE se cambia de sexo.

Un concejal socialista de Palencia se cambia de sexo para acceder a las ayudas de las mujeres rurales

Carlos Alsina

Carlos Alsina, sobre los "equilibrios" de Vox entre problemas internos y subida de votos: "A otro partido le penalizaría"

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz, sobre la entrevista de Juanma Moreno en El Hormiguero: "Yo soy más pudorosa para eso"

Publicidad