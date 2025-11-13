¡Un panel perfecto! Marta resuelve en tres tiradas

Un panel casi perfecto en el que Marta lo ha completado de principio a fin sin perder turno y con un premio muy generoso. La concursante ha ido acertando y tomado muy buenas decisiones hasta la resolución del panel.

Marta ha tenido gajos bastante sugerentes, pero con cierto riesgo y ha preferido asegurar el premio, más vale pájaro en mano… Además, ha conseguido la segunda parte del Gran Premio. Con todo bajo el brazo ha decidido resolver sin dejar oportunidad de participar a sus compañeros.