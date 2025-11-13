Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 13 de noviembre

¡Un panel perfecto! Marta resuelve en tres tiradas

Marta ha resuelto el panel en tan solo tres tiradas y con muy buenos resultados.

¡Un panel perfecto! Marta resuelve en tres tiradas

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Un panel casi perfecto en el que Marta lo ha completado de principio a fin sin perder turno y con un premio muy generoso. La concursante ha ido acertando y tomado muy buenas decisiones hasta la resolución del panel.

Marta ha tenido gajos bastante sugerentes, pero con cierto riesgo y ha preferido asegurar el premio, más vale pájaro en mano… Además, ha conseguido la segunda parte del Gran Premio. Con todo bajo el brazo ha decidido resolver sin dejar oportunidad de participar a sus compañeros.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Lázaro Sánchez, sobre Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Lázaro Sánchez habla con Gabriela Guillén, y revela datos de la portada con Bertín Osborne y su hijo: "Claro que la revista nos ha pagado"

Susi Caramelo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el plató se llena de risas con Susi Caramelo

La quiebra deja a María a las puertas de la Gran Final

¡Me falta una! La quiebra deja a María a las puertas de la Gran Final

¡Un panel perfecto! Marta resuelve en tres tiradas
Mejores momentos | 13 de noviembre

¡Un panel perfecto! Marta resuelve en tres tiradas

La advertencia de Joaquín Padilla a Jorge Fernández
Mejores momentos | 13 de noviembre

La advertencia de Joaquín Padilla a Jorge Fernández: “A mis Marlena ni me las soples”

Cacerías humanas en los Balcanes
'Cacerías Humanas'

100.000 euros por matar niños, embarazadas o abuelos; así ocurrieron los "safaris humanos"

La información conocida esta semana sobre la investigación de la Fiscalía de Milán es estremecedora. Entre 1992 y 1995 decenas de italianos habrían pagado grandes sumas de dinero para acudir a la antigua Yugoslavia a matar personas por diversión.

Juan Carlos Monedero.
Juan Carlos Monedero

Las primeras palabras de Juan Carlos Monedero y sus alumnas tras volver a las aulas después de la denuncia por agresión sexual

Espejo Público ha hablado en exclusiva con Juan Carlos Monedero en su regreso a las aulas tras las denuncias por agresión sexual que lo apartaron de la docencia. Nos lo hemos encontrado llegando tarde a clase y le hemos preguntado por el malestar de varias alumnas y por el expediente interno.

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano

Pablo López

Avance exclusivo: una talent se queda en blanco en plena actuación de La Voz y así reacciona su coach

Publicidad