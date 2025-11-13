Antena 3 LogoAntena3
Avance exclusivo: una talent se queda en blanco en plena actuación de La Voz y así reacciona su coach

La talent se enfrentará a su Asalto con 'El dragón' de Lola Índigo, pero un giro inesperado pondrá el plató de La Voz en vilo, incluido a Pablo López. ¡Mañana a las 22:00 horas en Antena 3!

Pablo López

Celia Gil
Publicado:

Mañana llegan los segundos Asaltos de La Voz a Antena 3. Aroa, del equipo de Pablo López, será una de las últimas en defender su tema. La talent se subirá al escenario para demostrar su enorme talento con ‘El dragón’ de Lola Índigo.

Su actuación arrancará con fuerza, presencia escénica y una seguridad que prometía ser uno de los números más potentes de la noche. Pero, en un giro inesperado, la emoción le jugará una mala pasada. En pleno canción, Aroa se quedará en blanco, con las manos temblando y visiblemente afectada. Con un hilo de voz, pedirá “perdón” mientras la música seguirá sonando, dejando al público y a los coaches en vilo.

En un gesto de apoyo absoluto, Pablo López se levantará de su sillón para animarla a seguir adelante como vemos en este avance exclusivo de La Voz. ¿Cómo reaccionarán el resto de coaches y asesores? ¿Logrará terminar la canción? ¡No te lo pierdas! Mañana a las 22:00 horas en Antena 3.

Malú ayuda a su talent en uno de los ensayos más duros: "Tienes que salir del bucle

Malú ayuda a su talent en uno de los ensayos más duros: “Tienes que salir del bucle”

