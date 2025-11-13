¡Me falta una! La quiebra deja a María a las puertas de la Gran Final

La concursante ha estado muy cerca de llevarse un panel de 600 euros y sumándolo a lo que tenía acumulado hubiese podido pasar al último panel, pero un error lo puede cambiar todo en La ruleta de la suerte.

“Me falta una”, María ha podido resolver antes, pero la concursante no ha tenido del todo claro una palabra y le ha llevado a tirar una vez más. “Era el dinero que te llevaba a La Gran Final”, le ha comentado Jorge Fernández a la concursante tras caer en la quiebra.

¿Cuánto dinero crees que ha podido perder María? Averígualo pinchando en el vídeo.