Malú interpretará la nueva cabecera de Sueños de libertad, líder y la serie más vista de la TV

Llegan novedades a la serie líder la TV, Sueños de libertad. La ficción de Antena 3, que arrasa cada tarde como líder y la serie diaria más vista de la televisión, con una media de un 14,1% y más de 1,2 M de espectadores.

La serie tendrá nueva voz para su ya mítica cabecera. Malú, una de las artistas más importantes del panorama musical español, será la encargada de interpretar esta melodía.

Nueva voz para la cabecera

Malú es una de las voces más relevantes y reputadas de la música en español. Sus exitosos álbumes y giras han hecho de su carrera una de las más consolidadas y respetadas en nuestro país, con más de 2 millones y medio de discos vendidos y 16 multitudinarias giras entre 1998 y 2025.

En su faceta televisiva, Malú destaca por la fuerte personalidad con la que inunda todos los programas por lo que pasa. Ha participado como asesora a lo largo de los últimos años en las diferentes ediciones de La Voz y La Voz Kids, además de La Voz All Stars. Y como jurado en Mask Singer: adivina quién canta.

Ahora también podremos reconocerla en la nueva cabecera de Sueños de libertad, el tema introductorio de la ficción diaria de Antena 3. Una canción escrita por Alejando Martínez, Luís Ramiro y Marwán.

Malú imprime su sello personal en esta nueva interpretación, que muy pronto se convertirá en la banda sonora de los primeros segundos de emisión de Sueños de libertad. Con su inconfundible voz y una interpretación cargada de sentimiento, la artista aporta una nueva dimensión a la serie y acompañará con su voz las imágenes de la nueva cabecera.

Esta nueva cabecera, que también estará acompañada de un videoclip, refleja la esencia de Sueños de libertad: la lucha por encontrar la propia voz y romper con las ataduras del pasado.

Líder absoluta cada tarde, Sueños de libertad se mantiene invicta y ha cerrado octubre con una media del 14,1% de share medio, más de 1,2 M de espectadores y 2.074.000 espectadores únicos. La serie de Antena 3 ha demostrado ser una apisonadora, aventajando en su franja a sus dos rivales más cercanos en +6 y +3,8 puntos, respectivamente. El dominio de Sueños de libertad no solo se queda aquí, pues ha liderado prácticamente en el 100% de sus emisiones desde su estreno.

La ficción es una producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García, Jaume Banacolocha son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia, y Joan Noguera y Lucía Alonso Allende son coproductores ejecutivos y Joan Noguera director de la misma. Eduardo Casanova, Fran Moreta, Eva Norverto, Diego Lesmes, Asier Aizpuru y Kiko Ruiz Claverol son directores capitulares de la serie. Beatriz Duque y Verónica Viñé son las creadoras de la ficción.