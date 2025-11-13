Para 4 personas
Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales
En esta ocasión, Karlos Arguiñano nos enseña a preparar un postre muy sencillo y rápido, ideal para poner el broche de oro a cualquier celebración.
Para los más golosos de la casa, Karlos Arguiñano nos ha preparado un tiramisú muy sencillo con el que conquistarás a tus comensales. ¡Apunta la receta para seguirla paso a paso!
- 8 bizcochos de soletilla
- 300 ml de café
- 400 g de mascarpone
- 4 yemas de huevo
- 90 g de azúcar
- 2 cucharadas de cacao en polvo
- Hojas de menta
Elaboración
Para preparar este tiramisú, comienza vertiendo un poco de agua en una cazuela y ponla a calentar. Coloca las yemas en un bol, añade el azúcar y sitúalo sobre la cazuela al baño maría. Bate con una batidora eléctrica de varillas hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla se vuelva espumosa.
Retira el bol del calor y apóyalo sobre un paño limpio. Incorpora el queso mascarpone y continúa batiendo hasta obtener una crema homogénea. Pasa la mezcla a una manga pastelera y guárdala en el frigorífico durante un par de horas para que tome consistencia.
Coloca dos bizcochos de soletilla en un plato y empápalos con café. Pásalos a un plato limpio, cúbrelos con la crema de mascarpone, espolvorea con cacao y decora con unas hojas de menta. Prepara otros tres platos del mismo modo. ¡Y a disfrutar!
