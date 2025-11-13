Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales

Para los más golosos de la casa, Karlos Arguiñano nos ha preparado un tiramisú muy sencillo con el que conquistarás a tus comensales. ¡Apunta la receta para seguirla paso a paso!

Para 4 personas

8 bizcochos de soletilla

300 ml de café

400 g de mascarpone

4 yemas de huevo

90 g de azúcar

2 cucharadas de cacao en polvo

Hojas de menta

Elaboración

Para preparar este tiramisú, comienza vertiendo un poco de agua en una cazuela y ponla a calentar. Coloca las yemas en un bol, añade el azúcar y sitúalo sobre la cazuela al baño maría. Bate con una batidora eléctrica de varillas hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla se vuelva espumosa.

Bate las yemas | Antena 3

Retira el bol del calor y apóyalo sobre un paño limpio. Incorpora el queso mascarpone y continúa batiendo hasta obtener una crema homogénea. Pasa la mezcla a una manga pastelera y guárdala en el frigorífico durante un par de horas para que tome consistencia.

Empapa los bizcochos en café | Antena 3

Coloca dos bizcochos de soletilla en un plato y empápalos con café. Pásalos a un plato limpio, cúbrelos con la crema de mascarpone, espolvorea con cacao y decora con unas hojas de menta. Prepara otros tres platos del mismo modo. ¡Y a disfrutar!