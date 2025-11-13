Las primeras palabras de Juan Carlos Monedero y sus alumnas tras volver a las aulas después de la denuncia por agresión sexual

El periodista de Espejo Público, Juan Rodríguez, se ha encontrado con Juan Carlos Monedero en la entrada de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM. El exdirigente de Podemos caminaba con prisa: llegaba tarde a su clase, que retomaba estas últimas semanas desde que una denuncia lo apartaran temporalmente de la docencia. La denuncia fue archivada este verano aunque fiscalía señala la existencia de “comentarios inapropiados”.

Al preguntarle por su regreso, Monedero asegura que“sus clases están llenas” y “que sus alumnos están cómodos”. Añade que “si alguien dice lo contrario, habría que preguntarle por qué”. Cuando le mencionamos el malestar expresado por varias alumnas, Monedero replica que “lo duda” y llega a afirmar: “no te creo” ante las quejas que este programa ha recogido.

El profesor insiste también en que “hay que defender el Estado de Derecho”, y subraya, según sus palabras, que “no se puede condenar sin pruebas”.

Incomodidad entre alumnas

La versión de las alumnas contrasta abiertamente con la de Monedero.

Varias estudiantes de su facultad trasladan a este programa un malestar creciente tras su regreso:

•“No nos sentimos cómodas”

•“Nos parece una vergüenza”

•“Las tutorías ahora son a puerta abierta”

La Universidad Complutense no aclara si el expediente sigue abierto

En febrero, la Facultad emitió una nota de prensa en la que confirmaba la apertura de un expediente de información reservada tras la denuncia presentada por una alumna ante la Unidad de Igualdad. Preguntada ahora por el estado del caso, la Universidad ha respondido a este programa que, al tratarse de un procedimiento confidencial: “no están en disposición de facilitar información sobre su contenido, su estado ni sus plazos”. En la institución, más allá de este correo, silencio.

Fiscalía habla de “comentarios inapropiados”

La documentación del caso que maneja Fiscalía menciona la existencia de “comentarios inapropiados” como origen de la denuncia, que ha quedado archivada porque no hay suficientes pruebas. Interpelado sobre este punto, Monedero no quiso responder. Se limitó a volver a repetir que “hay que defender el Estado de Derecho” y que “le han archivado el caso”.

Monedero continúa dando clase con normalidad

Pese al malestar entre varias alumnas y la falta de claridad sobre el expediente interno, Monedero continúa impartiendo clase con total normalidad. La incertidumbre persiste: la Universidad no aclara el estado del expediente, las alumnas expresan incomodidad y Monedero dice que sus clases están llenas y no cree que sus alumnos estén incómodos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.