Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 13 de noviembre

La advertencia de Joaquín Padilla a Jorge Fernández: “A mis Marlena ni me las soples”

Joaquín Padilla y su banda han puesto a todo el plató en pie con la interpretación de Marlena tras el panel musical.

La advertencia de Joaquín Padilla a Jorge Fernández

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

No es la primera vez que la banda de La ruleta de la suerte ha tocado un tema del grupo Marlena, ni es la primera vez que Jorge Fernández piropea las canciones de este grupo: “Esta vez también voy a decir que me gusta”.

El vocalista principal de la banda le ha señalado al presentador la canción y Jorge Fernández ha lanzado un piropo al grupo no sin antes hacer una advertencia al presentador de La ruleta.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La advertencia de Joaquín Padilla a Jorge Fernández

La advertencia de Joaquín Padilla a Jorge Fernández: “A mis Marlena ni me las soples”

Cacerías humanas en los Balcanes

100.000 euros por matar niños, embarazadas o abuelos: "No me sorprende"

Juan Carlos Monedero.

Las primeras palabras de Juan Carlos Monedero y sus alumnas tras volver a las aulas después de la denuncia por agresión sexual

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales
Para 4 personas

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano
Para 4 o 6 personas

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano

Pablo López
Mañana a las 22:00 horas

Avance exclusivo: una talent se queda en blanco en plena actuación de La Voz y así reacciona su coach

La talent se enfrentará a su Asalto con 'El dragón' de Lola Índigo, pero un giro inesperado pondrá el plató de La Voz en vilo, incluido a Pablo López. ¡Mañana a las 22:00 horas en Antena 3!

El infierno de vivir con tourette.
ghjghjghj

El infierno de Alicia conviviendo con el síndrome de 'tourette': "Los niños se reían a carcajada limpia, tenía pensamientos suicidas constantes"

A los 3 años Alicia comenzó a tener tics, con 5 le diagnosticaron síndrome de 'tourette' y a partir de ahí comenzó un infierno para ella. Ha estado en 5 colegios y ha sufrido bullying en 3 de ellos. "De niña me señalaban y se reían de mí", recuerda.

Chema Crespo y Paco Marhuenda

Pedro Sánchez y Miriam Nogueras causan el enfrentamiento entre Paco Marhuenda y Chema Crespo: "¡Es una mentira también!"

García- Castellón en Espejo.

García-Castellón, sobre la declaración del fiscal general: "Jamás imaginé verlo sentado en el banquillo como un ciudadano más"

Laura Sánchez

Laura Sánchez, la modelo que no le teme a la edad: "Lo del pelo es una libertad absoluta, sinónimo de quererme mucho"

Publicidad