Receta de polpette con puré de patata dulce y salsa de queso, de Joseba Arguiñano: con masa de albóndiga, como los filetes rusos

Sabrás que la patata está hecha si metes el cuchillo en el centro de la patata y se cae sola sin hacer fuerza.

Ingredientes, para 4 personas

Para los polpette:

½ kg de carne de vacuno picada

150 g de panceta de cerdo picada

1 cebolleta

2 dientes de ajo

1 huevo

Pan rallado para empanar

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Polpette con puré de patata dulce y salsa de queso | antena3.com

Para el puré de patata a la vainilla:

½ kg de patata

100 ml de nata líquida para cocinar

1 cucharadita de azúcar

1 rama de vainilla

100 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal

Para la salsa de queso:

125 g de queso azul

125 ml de nata líquida

Sal

Ingredientes para el puré y la salsa | antena3.com

Elaboración

Para aromatizar el aceite, pon el aceite en un cazo. Abre la vainilla, trocéala e introdúcela en el cazo. Deja que se aromatice durante 4-5 minutos a fuego suave. Después, deja reposar (con la vainilla dentro) durante 2 horas aproximadamente.

Cuece las patatas en una cazuela con abundante agua y una pizca de sal durante 35 minutos aproximadamente.

Escúrrelas, deja que se templen y pélalas. Ponlas en un bol y añade el azúcar y una pizca de sal. Agrega la nata y el aceite aromatizado (retira las vainas de la vainilla). Machaca con un machacapatatas o una cuchara. Mezcla bien y reserva.

Agrega la nata y el aceite aromatizado | antena3.com

Para hacer las polpette, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pica finamente la cebolleta, pela y pica los ajos y pocha todo en la sartén durante 10 minutos aproximadamente.

Pon en un bol la carne de vacuno picada y la panceta de cerdo picada. Añade el huevo, una pizca de sal y las verduras pochadas. Mezcla bien. Deja reposar la masa durante 30 minutos.

Añade el huevo, una pizca de sal y las verduras pochadas | antena3.com

Pon el pan rallado en una fuente. Haz bolas de masa con las manos, un poco grandes, del tamaño de la palma de la mano, y aplástalas. Pásalas a la fuente con el pan rallado y empánalas. Calienta 8-10 cucharadas de aceite en una sartén, introduce las polpette y cocínalas por los dos lados a fuego intenso, hasta que queden doradas. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.

Mientras se fríen las polpette, prepara la salsa de queso. Para ello, pon en la sartén el queso azul, la nata y una pizca de sal. Remueve a fuego suave hasta que se funda el queso y se integren bien los ingredientes.

Remueve a fuego suave hasta que se funda el queso | antena3.com

Haz 2 montoncitos de puré de patata dulce en cada plato y coloca una polpette encima de cada uno. Esparce una cucharada de salsa de queso por encima y sirve con una hoja de perejil.

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