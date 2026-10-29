Ana busca desesperadamente a su hermano, que viajaba en el vagón 8 del AVE con su perro: "Ya no sé con quién hablar"

La tragedia de Urda mantiene la preocupación de muchas familias que siguen sin noticias de sus seres queridos y los buscan desesperadamente. Ana es una de ellas. No consigue localizar a su hermano, José Ángel Sanemeterio.

"Yo lo único que quiero es encontrar a mi hermano, que a la hora que es todavía no sabemos nada", reclamaba entre lágrimas.

José Ángel viajaba en el vagón número 8 del AVE con su perro. Ayer por la tarde, la Guardia Civil localizó a la mascota entre los escombros. Gracias a la placa identificativa que llevaba, los agentes pudieron llamar a su cuñada y entregarle al animal. De José Ángel, sin embargo, la familia sigue sin saber nada.

Ana, que mostraba dificultades para explicarnos cómo se sentía porque aseguraba que no tenía fuerzas, cuenta que su cuñada y sus otros dos hermanos se han desplazado hasta Urda para esperar noticias de José Ángel. Han pasado la noche en una zona habilitada para los familiares, después de recorrer varios hospitales en busca de su ser querido. "Eso está todo descartado", decía.

"Si alguien lo ve que nos llame"

"Como si no hubiesen ido", señala al referirse a una reunión que, presuntamente, ha tenido lugar hoy con los familiares. La hermana del desaparecido cuenta que durante este encuentro algunos familiares han abucheado e insultado a quienes trataban de dar información por la impotencia que sentían. "El problema es que no nos dan ninguna información", añadía.

Para ella, no es normal que, pasadas 24 horas, sigan sin tener novedades. "Yo sé que no han parado en toda la noche, pero sí que te digo que mi hermano sigue sin aparecer", afirmaba en referencia a las labores de los servicios de emergencia.

Durante su intervención en el programa, ha querido difundir la imagen de su hermano para pedir que, si alguien lo reconoce, se ponga en contacto con la familia. Lo describe como un hombre de 1,94 metros de altura, pelo moreno canoso y ojos marrones.

"Por favor, os lo pido, si alguien lo ve, que nos llame. Yo ya no sé con quién hablar", decía, rota de dolor. Ana se encuentra en Sevilla con sus padres, mientras que sus hermanos están en Toledo, y asegura que siguen sin respuestas.

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