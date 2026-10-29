Tangui Binnier, superviviente del accidente en Urda: "Esto no puede pasar otra vez"

Tangui Binnier viajaba junto a su padre en el tren de Iryo sin sospechar la magnitud del accidente que estaban a punto de vivir. Ambos se encontraban en los vagones más alejados de la zona del impacto, él en el número 8 y su padre en el 7. Aunque logró salir ileso, el joven admite que todavía está asimilando lo sucedido y que siente una mezcla de desconcierto e indignación ante un episodio que necesita comprender.

Hoy en Espejo Público, Binnier ha reconstruido los instantes posteriores al accidente y ha explicado que, al principio, los pasajeros no eran conscientes de lo que había pasado. La caída de los cables y el movimiento brusco del convoy generaron una gran confusión entre los viajeros. Algunos salieron despedidos contra los asientos y sufrieron lesiones, entre ellas fracturas nasales. Sin embargo, desde el vagón en el que se encontraba, nadie imaginaba que otro tren había colisionado por detrás.

Él y su padre ayudaron a los pasajeros más afectados

La falta de información complicó los primeros momentos tras el siniestro. Los pasajeros no tenían claro si era más seguro permanecer en el interior del tren o salir al exterior. Según Tangui, no recibieron instrucciones claras durante aquellos instantes, por lo que fueron los propios viajeros quienes intercambiaron opiniones e intentaron decidir cómo actuar: "Todos entendimos en ese momento que teníamos que ayudar".

"Los clasificamos en fallecidos, heridos graves y heridos leves"

Finalmente, Tangui optó por abandonar el tren junto a otros pasajeros. Su padre, que se encontraba en el vagón contiguo, logró abrir la puerta y salir. Ambos estuvieron entre quienes dejaron el convoy en los primeros momentos y comenzaron a prestar ayuda a otras personas. "Los clasificamos en fallecidos, heridos graves y heridos leves, y ayudamos como pudimos sin tener conocimiento médico".

Fue al alejarse del tren cuando pudieron contemplar la dimensión de los daños que se habían producido en la parte trasera. Hasta entonces, la ubicación de su vagón les había impedido hacerse una idea de la gravedad del accidente.

Tres horas sin poder comunicarse con su madre

A la incertidumbre por lo ocurrido se sumó la preocupación familiar. Nada más producirse el accidente, Tangui llamó a su madre para explicarle la situación, aunque todavía no sabía dónde se encontraba su padre ni qué había provocado el impacto. La llamada se interrumpió, dejando a su madre sin información sobre el estado de ambos.

La situación cambió cuando consiguió localizar a su padre y comprobar que estaba fuera del tren, ayudando a otros pasajeros. Tangui pudo comunicarle a su madre que los dos se encontraban bien, pero los problemas de cobertura impidieron mantener el contacto.

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