Ver para creer
¡Lo nunca visto! Arguiñano se queda mudo mientras cocina durante el programa
En toda la historia de Arguiñano en Cocina abierta, nunca había ocurrido esto. Desde el equipo han tenido que recordar al cocinero: "Arguiñano ¿mudo?".
Publicidad
Karlos Arguiñano ha cocinado hoy dos recetas maravillosas, súper saludables y muy fáciles de preparar. La primera ha sido acelgas esparragadas, y la segunda, conejo exprés con arroz blanco.
Lo más curioso de este programa es que ha habido un momento de silencio que nunca antes habíamos presenciado.
Estamos acostumbrados a ver al cocinero preparar las recetas mientras nos cuenta los pasos a seguir o anécdotas de todo tipo.
Sin embargo, durante el programa de hoy hemos visto a Arguiñano totalmente diferente. Desde el equipo han tenido que recordar al cocinero: "Arguiñano ¿mudo?". Ha sido justo en este instante cuando el cocinero ha explicado qué es lo que le ha ocurrido. ¡Lo cuenta en el vídeo!
Publicidad