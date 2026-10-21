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Cariñosas palabras

El bonito mensaje de Karlos Arguiñano a los afectados por la dana Adam: “Un abrazo muy grande a los que habéis sufrido esas riadas”

Karlos Arguiñano ha tenido unas palabras de cariño y ánimo para todos los afectados por la dana Adam en la zona de Valencia y Alicante.

El bonito mensaje de Karlos Arguiñano a los afectados por la dana Adam

El bonito mensaje de Karlos Arguiñano a los afectados por la dana Adam: “Un abrazo muy grande a los que habéis sufrido esas riadas”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Desde Cocina abierta de Karlos Arguiñano el equipo ha querido tener unas palabras de apoyo para todos los afectados por las fuertes lluvias en España.

Karlos Arguiñano ha lanzado un mensaje con mucho cariño, “un abrazo muy grande a los que habéis sufrido estos días esas riadas, nos acordamos mucho de vosotros” ha dicho el chef a los afectados por la dana Adam.

El cocinero vasco ha asegurado que desde su equipo “nos acordamos mucho de lo mal que lo tenéis que pasar” y ha vuelto a resaltar el cariño que quiere transmitir a todos los que se han visto afectados por la situación de las fuertes lluvias.

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