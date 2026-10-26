Los jóvenes debaten sobre la autoría de los disturbios en Barcelona: "Qué casualidad que aparece en plena campaña electoral"

¿Que opinan los jóvenes de que haya tantos menores involucrados en los disturbios y saqueos de Barcelona? En la habitual mesa de los jóvenes mantenida en 'Espejo Público', ponemos frente a frente al candidato del PP por Guipúzcoa, Jon Echeverría, y al periodista y creador de contenido de corte progresista, José Rubio, para ver qué opinan al respecto.

Para Echeverría, lo peligroso no es quién está detrás de los incidentes, sino "quién los justifica", en referencia a la izquierda en este país. Asegura que mucha izquierda está justificando esta violencia y les plantea: "¿Les parecería aceptable que la izquierda incendie las calles por sus reivindicaciones o que acampe en el espacio público? ¿Les parecería bien que grupos nazis incendiaran las calles para formular también sus reivindicaciones? ¿Por qué unos sí y otros no?", se pregunta. Y defiende que, "cuando el Estado no se repliega, los violentos pierden la esperanza".

"¿Les parecería bien que grupos nazis incendiaran las calles?"

En el otro lado, José Rubio defiende que Echeverría y el PP "están jugando a la trampa" queriendo relacionar lo que ha pasado en Barcelona con la izquierda, porque "estas movilizaciones no tienen organización ni fundamento social".

El joven progresista relata que estas movilizaciones no tienen nada que ver con la vivienda o la educación y que hay que tenerlo en cuenta. Insinúa, además, que detrás podría estar la extrema derecha. "No te puedo decir quién ha convocado esto, pero qué casualidad que en plena campaña electoral aparece justo después de meses de movilizaciones sociales donde no ha habido ningún problema. Creo que hay cierto interés en que lo que ha pasado en Barcelona se relacione con la izquierda".

Incidentes en A Coruña

En esta conversación, el número uno de los populares en Guipúzcoa ha recordado los incidentes que se registraron en un mitin de Vox en A Coruña hace pocos días y cuenta que está "harto" de que se diga que la derecha "va a provocar".

"Cualquier español tiene derecho a expresarse en cualquier rincón. En el País Vasco sufrimos esto multiplicado por 5. Como no tiene la culpa la mujer que lleva minifalda, tampoco tiene la culpa el partido que decide expresarse. Es muy peligroso justificar la violencia porque la sociología sea de un lado o de otro", defendía.

Rubio, por su parte, defiende que la izquierda también sufre violencia. "A la gente de izquierdas se la acosa por pensar cómo piensan y ser quienes son", y defiende que lo que sucedió en A Coruña no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Barcelona.

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