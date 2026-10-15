Karlos Arguiñano enseña a hacer una sopa de cordero "rica y con fundamento"

Karlos Arguiñano ha cumplido las plegarias de la abuela Pepita y ha elaborado una deliciosa sopa de cordero con arroz "rica y con fundamento".

Ingredientes (4 p.):

1 cuello de cordero lechal

200 g de arroz

½ pimiento rojo

½ pimiento verde

1 cebolla pequeña

1 tomate maduro

sal

una cucharadita de comino

una cucharadita de cúrcuma

perejil

Elaboración:

Pon abundante agua con sal en una cazuela amplia (unos 2 litros). Introduce el cuello de cordero entero. Pon el pimiento rojo, el verde, la cebolla y el tomate en una bolsa de cocer verduras. Hazle un nudo e incorpórala a la cazuela. Deja cocinar a fuego medio durante 60 minutos.

Pon cordero y verduras a hervir | antena3.com

Saca las hortalizas a un plato y sigue cocinando el caldo con el cordero durante 15 minutos más. Después, retira el cordero, incorpora el arroz y cocínalo durante 18 minutos.

Incorpora el arroz | antena3.com

Mientras tanto, quita las pieles de las hortalizas y pásalas a un vaso batidor. Tritura y reserva.

Limpia el cordero de nervios y desmenúzalo. Reserva.

Cuando el arroz esté listo, incorpora las hortalizas trituradas y la carne de cordero. Condimenta con el comino y la cúrcuma. Deja hervir durante 2-3 minutos más.

Añade la verdura triturada y el cordero | antena3.com

Sirve la sopa en platos hondos con perejil picado al gusto. Decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Cuando el agua empiece a hervir, utiliza una espumadera o cuchara para retirar toda la espuma gris que suba a la superficie. Esto garantizará un caldo limpio y transparente en lugar de uno turbio.