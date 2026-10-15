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Karlos Arguiñano enseña a hacer una sopa de cordero "rica y con fundamento"
El cocinero ha elaborado la receta de la abuela Pepita dándole un toque propio de lo más especial.
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Karlos Arguiñano ha cumplido las plegarias de la abuela Pepita y ha elaborado una deliciosa sopa de cordero con arroz "rica y con fundamento".
Ingredientes (4 p.):
- 1 cuello de cordero lechal
- 200 g de arroz
- ½ pimiento rojo
- ½ pimiento verde
- 1 cebolla pequeña
- 1 tomate maduro
- sal
- una cucharadita de comino
- una cucharadita de cúrcuma
- perejil
Elaboración:
Pon abundante agua con sal en una cazuela amplia (unos 2 litros). Introduce el cuello de cordero entero. Pon el pimiento rojo, el verde, la cebolla y el tomate en una bolsa de cocer verduras. Hazle un nudo e incorpórala a la cazuela. Deja cocinar a fuego medio durante 60 minutos.
Saca las hortalizas a un plato y sigue cocinando el caldo con el cordero durante 15 minutos más. Después, retira el cordero, incorpora el arroz y cocínalo durante 18 minutos.
Mientras tanto, quita las pieles de las hortalizas y pásalas a un vaso batidor. Tritura y reserva.
Limpia el cordero de nervios y desmenúzalo. Reserva.
Cuando el arroz esté listo, incorpora las hortalizas trituradas y la carne de cordero. Condimenta con el comino y la cúrcuma. Deja hervir durante 2-3 minutos más.
Sirve la sopa en platos hondos con perejil picado al gusto. Decora con una hoja de perejil.
Consejo:
Cuando el agua empiece a hervir, utiliza una espumadera o cuchara para retirar toda la espuma gris que suba a la superficie. Esto garantizará un caldo limpio y transparente en lugar de uno turbio.
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