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Karlos Arguiñano enseña a hacer una sopa de cordero "rica y con fundamento"

El cocinero ha elaborado la receta de la abuela Pepita dándole un toque propio de lo más especial.

Karlos Arguiñano enseña a hacer una sopa de cordero "rica y con fundamento"

Karlos Arguiñano enseña a hacer una sopa de cordero "rica y con fundamento"

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Karlos Arguiñano ha cumplido las plegarias de la abuela Pepita y ha elaborado una deliciosa sopa de cordero con arroz "rica y con fundamento".

Ingredientes (4 p.):

  • 1 cuello de cordero lechal
  • 200 g de arroz
  • ½ pimiento rojo
  • ½ pimiento verde
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 tomate maduro
  • sal
  • una cucharadita de comino
  • una cucharadita de cúrcuma
  • perejil

Elaboración:

Pon abundante agua con sal en una cazuela amplia (unos 2 litros). Introduce el cuello de cordero entero. Pon el pimiento rojo, el verde, la cebolla y el tomate en una bolsa de cocer verduras. Hazle un nudo e incorpórala a la cazuela. Deja cocinar a fuego medio durante 60 minutos.

Pon cordero y verduras a hervir
Pon cordero y verduras a hervir | antena3.com

Saca las hortalizas a un plato y sigue cocinando el caldo con el cordero durante 15 minutos más. Después, retira el cordero, incorpora el arroz y cocínalo durante 18 minutos.

Incorpora el arroz
Incorpora el arroz | antena3.com

Mientras tanto, quita las pieles de las hortalizas y pásalas a un vaso batidor. Tritura y reserva.

Limpia el cordero de nervios y desmenúzalo. Reserva.

Cuando el arroz esté listo, incorpora las hortalizas trituradas y la carne de cordero. Condimenta con el comino y la cúrcuma. Deja hervir durante 2-3 minutos más.

Añade la verdura triturada y el cordero
Añade la verdura triturada y el cordero | antena3.com

Sirve la sopa en platos hondos con perejil picado al gusto. Decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Cuando el agua empiece a hervir, utiliza una espumadera o cuchara para retirar toda la espuma gris que suba a la superficie. Esto garantizará un caldo limpio y transparente en lugar de uno turbio.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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