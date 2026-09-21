Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

POLÉMICA MARRUECOS

Cándido Méndez analiza la "doble cara" de Marruecos: "Hay que tomarles la palabra, están dispuestos a que retornen los migrantes"

El ex secretario General de UGT advierte que si el PP y el PSOE continúan con sus propios discursos, va a ser una situación que no se va a resolver y culpa a Marruecos de decir "que no quieren migrantes y luego trasladar a Bruselas que sí".

Cándido Méndez

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

La polémica entre Marruecos y Ceuta continúa tras las palabras publicadas en un artículo en El País, por una reflexión por parte de Tahar Ben Jelloun refiriéndose a Ceuta y Melilla como "dos ciudades situadas en territorio marroquí". Lorena García ha explicado que Ceuta y Melilla han existido desde hace mucho antes que Marruecos: "Ceuta quedó incorporada a España en 1580 y Melilla en 1497, mientras que el Reino de Marruecos se constituyó en 1956, al finalizar el protectorado francés y español".

A dichas palabras, Susanna Griso se refería a Cándido Méndez para recordar que Tahar es "un prestigioso escritor que lleva mucho tiempo publicando", a lo que el ex secretario de UGT, ha reconocido su derecho a expresar su opinión, pero que está en "desacuerdo". A lo que Cándido le quiere dar mas importancia es a la dimensión política entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno.

"Es un problema geopolítico y de primera magnitud"

Cándido Méndez sobre PP y PSOE

"Es lo que me preocupa de verdad, no nos podemos permitir, cuando el presidente dice pregúnteselo a Vivas, lo que está intentando es desplazar el debate, me preocupa que no se ponga en marcha medidas para resolverse", destaca Méndez.

La "doble cara" de Marruecos

Cándido Méndez ha explicado que Marruecos primero habla de que no quiere ni "los cadáveres de los fallecidos" y que luego le transmiten a Bruselas que están "dispuestos a que retornen todos".

"No entiendo ese derrotismo". Susanna Griso ha querido matizar las palabras del ex secretario de UGT analizando que se refiere al "doble discurso del país". El verdadero problema, repite Cándido, son "los días anteriores que se facilitan el desplazamiento de 80.000 personas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Caos durante el traslado al campamento del puerto

Máxima tensión en las playas de Ceuta por el traslado al campamento del puerto: "La situación es caótica"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Cándido Méndez

Cándido Méndez analiza la "doble cara" de Marruecos: "Hay que tomarles la palabra, están dispuestos a que retornen los migrantes"

Rubén

La historia de superación de Rubén tras perder 137 kilos: "Para mí, la comida era una droga"

Pepe Navarro defiende su etapa más polémica: "Jamás se contó una mentira"

Pepe Navarro defiende su etapa más polémica: "Jamás se contó una mentira"

JUPOL
INSEGURIDAD EN CEUTA

Advierten sobre un aumento de migrantes en las playas de Ceuta: "Están bajando de los montes pensando que les van a integrar"

Víctima de una agresión dentro del coche por parte de grupos de manifestantes ceutís
TENSIÓN EN CEUTA

El "terror" de una diputada ceutí tras el ataque de un grupo de manifestantes: "Pensábamos que no salíamos bien de allí"

Ferran Torres
A las 21:45 horas

Esta noche, Ferran Torres estará en El Hormiguero

El héroe de la final del Mundial llega para contar cómo lo vivió.

Leticia, talent de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

Canta en lengua de signos para sus padres sordos: la lección de inclusión de Leticia en La Voz

La talent ha sorprendido al usar la lengua de signos durante su Audición a ciegas para que sus padres puedan disfrutar de la canción.

Lola Índigo se rinde ante Charlotte tras su megabloqueo: “Eres lo mejor que he visto en La Voz”

Lola Índigo se rinde ante Charlotte tras su megabloqueo: “Eres lo mejor que he visto en La Voz”

Nutriman

La apariencia sí importa: Nutriman desvela la información que puede darte el color de las bandejas de carne

Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo

Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo

Publicidad