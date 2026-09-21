Cándido Méndez analiza la "doble cara" de Marruecos: "Hay que tomarles la palabra, están dispuestos a que retornen los migrantes"

La polémica entre Marruecos y Ceuta continúa tras las palabras publicadas en un artículo en El País, por una reflexión por parte de Tahar Ben Jelloun refiriéndose a Ceuta y Melilla como "dos ciudades situadas en territorio marroquí". Lorena García ha explicado que Ceuta y Melilla han existido desde hace mucho antes que Marruecos: "Ceuta quedó incorporada a España en 1580 y Melilla en 1497, mientras que el Reino de Marruecos se constituyó en 1956, al finalizar el protectorado francés y español".

A dichas palabras, Susanna Griso se refería a Cándido Méndez para recordar que Tahar es "un prestigioso escritor que lleva mucho tiempo publicando", a lo que el ex secretario de UGT, ha reconocido su derecho a expresar su opinión, pero que está en "desacuerdo". A lo que Cándido le quiere dar mas importancia es a la dimensión política entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno.

"Es un problema geopolítico y de primera magnitud"

"Es lo que me preocupa de verdad, no nos podemos permitir, cuando el presidente dice pregúnteselo a Vivas, lo que está intentando es desplazar el debate, me preocupa que no se ponga en marcha medidas para resolverse", destaca Méndez.

La "doble cara" de Marruecos

Cándido Méndez ha explicado que Marruecos primero habla de que no quiere ni "los cadáveres de los fallecidos" y que luego le transmiten a Bruselas que están "dispuestos a que retornen todos".

"No entiendo ese derrotismo". Susanna Griso ha querido matizar las palabras del ex secretario de UGT analizando que se refiere al "doble discurso del país". El verdadero problema, repite Cándido, son "los días anteriores que se facilitan el desplazamiento de 80.000 personas".

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