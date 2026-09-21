Paco Castañares se niega a votar a Pedro Sánchez: "Va en contra de lo que ha representado el PSOE históricamente"

El histórico dirigente socialista en Extremadura Paco Castañares no se ha quedado al margen del reciente enfrentamiento entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el exdirigente socialista Eduardo Madina. El exdiputado había cuestionado la actuación del Gobierno ante la crisis de Ceuta y aseguró que, aunque "le duele" decirlo, el Ejecutivo "no ha dado ni un solo paso que se entienda". Madina también reclamó una mayor coordinación entre las distintas administraciones.

Puente respondió a través de sus redes sociales vinculando las críticas de Madina con su enfrentamiento con Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2014. "Lo que te duele todavía es el baño que te dio Pedro. El rencor es un veneno que te tomas tú, creyendo que vas a matar al otro, pero el otro está vivito y coleando y es presidente del Gobierno. Tú andas de tertuliano exhibiendo tu rencor cada mañana. ¡Para lo que has quedado!", escribió el ministro.

"Puente es el típico matón de barrio que asusta a la gente que discrepa con el sanchismo"

Castañares se ha pronunciado sobre este cruce de declaraciones durante su intervención en 'Espejo Público'. "Madina me cae genial. Al único que no soporto es a Puente y a Sánchez. Ya me produce vómitos de puro asco", ha asegurado.

El exdirigente socialista ha explicado además que Puente no habría visto hasta ahora sus críticas porque, según afirma, lo tiene bloqueado en redes sociales desde 2017. "Ahora se va a enterar porque voy a salir en la televisión", ha añadido.

Castañares ha definido al ministro de Transportes como "el típico matón de barrio que se dedica a asustar a la gente que discrepa y manifiesta opiniones contrarias del sanchismo". A su juicio, esta actitud dificulta el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas porque "no contemplan nada que no sea radicalmente obediente y sumiso al sanchismo".

¿Retraso de las próximas elecciones de 2030?

El exdirigente socialista también ha cargado contra la estrategia del Gobierno en la gestión de la crisis de Ceuta y ha asegurado que considera al PSOE de Pedro Sánchez "capaz de cualquier cosa", incluido, según su interpretación, retrasar las próximas elecciones autonómicas.

"El alargamiento artificial de la situación de Ceuta no solo responde a la sumisión a Marruecos, sino a la necesidad de buscar una excusa ante los candidatos socialistas autonómicos para retrasar las elecciones", ha afirmado.

Castañares considera que se intenta "enturbiar aún más el charco" para "debilitar las salidas que pueda tener España" ante un eventual relevo en el Gobierno.

En este sentido, sostiene que Pedro Sánchez continúa al frente del Ejecutivo porque "no ha habido ningún socialista que haya puesto en tela de juicio su liderazgo". A su juicio, el presidente podría volver a presentarse como el "salvador de la patria progresista en alianza con todas las periferias radicales del país".

No votará a su propio partido

Preguntado por las próximas elecciones, Castañares asegura que el PSOE de Pedro Sánchez no está entre sus opciones. Tampoco votó al partido en las elecciones generales de 2023, según ha explicado.

El exdirigente socialista cuenta que entonces introdujo en la urna la papeleta de su partido con los "candidatos sanchistas" tachados, lo que convirtió su voto en nulo. "Me quedé con la conciencia tranquila", afirma.

"No tengo ninguna obligación de votar algo que va en contra del propio partido y de lo que ha representado históricamente y representa aún en la mayor parte de la sociedad española", sostiene.

De cara a los próximos comicios, Castañares asegura que se plantea votar en blanco o buscar una alternativa que, en sus palabras, "realmente sea capaz de sacarnos de este problema".

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