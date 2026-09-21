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Pepe Navarro defiende su etapa más polémica: "Jamás se contó una mentira"

El presentador reivindicó en La Mesa la ética de Esta noche cruzamos el Mississippi pese a las polémicas que acabaron costándole el programa.

Pepe Navarro defiende su etapa más polémica: "Jamás se contó una mentira"

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Alejandro Hergon
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Preguntado si con el paso del tiempo cree que se cruzaron líneas éticas en sus programas nocturnos, Pepe Navarro no dudó: "Yo lo defendería, naturalmente que sí (...) el Mississippi jamás contó una mentira. Podría haber algún instante en que quizá nos metieron un gol, pero jamás se contó una mentira".

Su salida del Mississippi

Recordó además cómo terminó aquella etapa: "Mi salida de Mississippi fue la venganza de un señor (...) le importó un pito dejar a 100 personas en el paro y cortarme la cabeza a mí, simplemente por el placer de cortarte la cabeza".

Sobre la presión constante de las audiencias, confesó: "A mí me han quitado dos veces un programa teniendo éxito, sacando el 40% y el 45%, pero me han quitado los programas".

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