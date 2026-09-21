Marco Antonio Gómez pide "determinar misiones claras" a los militares y que la respuesta no pase por "sacar carros de combate"

La situación en la frontera de Ceuta ha vuelto a poner el foco sobre el papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas ante episodios de tensión. Marco Antonio Gómez, militar y portavoz de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), sostiene que el debate no debe centrarse en desplegar carros de combate, sino en determinar qué misión se encomienda a los militares y bajo qué condiciones jurídicas y operativas.

Gómez recuerda que las Fuerzas Armadas ya han desempeñado históricamente funciones de vigilancia en las fronteras de Ceuta y Melilla. "Yo he sido uno de los últimos militares de España que han hecho guardias en la frontera y no pasaba absolutamente nada cuando la valla era una valla verde de dos metros y pico", explica.

Para el portavoz, el eventual apoyo militar debe plantearse desde las capacidades de las propias Fuerzas Armadas y no desde una imagen de militarización basada en vehículos blindados. "No se trata de sacar carros de combate a la calle, ni se trata de sacar blindados ni nada", afirma. "El personal es un efecto que tiene nuestra Fuerza Armada para cumplir su deber, pero tiene que ser ordenado".

"La cuestión es quién da la orden"

El portavoz de ATME insiste en que el elemento fundamental es establecer con claridad qué misión se encomienda a los militares. "Esto es algo muy básico: es quién da la orden. La orden se tiene que dar a la Fuerza Armada para que despleguemos", sostiene.

Gómez pone como ejemplo la capacidad de despliegue de las Fuerzas Armadas en operaciones internacionales y en situaciones de emergencia. "Yo he desplegado en misión en Afganistán y en Bosnia", explica, antes de recordar que los militares españoles también han participado en operaciones de emergencia y han desplegado capacidades sanitarias en plazos muy reducidos.

"Somos capaces de desplegar hospitales de campaña en tiempo récord. El despliegue de la Fuerza Armada es de lo más potente que tiene un Estado de derecho y nuestros hombres y mujeres están perfectamente capacitados y cualificados para hacerlo", asegura.

A su juicio, cualquier despliegue debe contar con unas instrucciones concretas y no puede plantearse de manera parcial.

"No buscan un enfrentamiento"

Gómez rechaza que la presencia militar implique necesariamente una escalada de la situación. "Entiéndanme de todo corazón que no está en el ánimo de los militares", afirma. "Es que alguien que no quiere un enfrentamiento es un militar".

El portavoz de ATME insiste en que los militares no buscan un enfrentamiento, aunque recuerda que las Fuerzas Armadas constituyen una de las principales capacidades del Estado para garantizar la defensa territorial. "Nosotros no queremos un enfrentamiento, pero evidentemente somos lo más potente que tiene un Estado de derecho", señala.

En este contexto, advierte que un eventual empleo de las Fuerzas Armadas debe realizarse con todas las garantías y con una misión claramente definida. "Si sacan al Ejército, como ya hemos dicho nosotros, no se puede sacar a medio gas. Ustedes, si sacan la Fuerza Armada, son las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas Semi armadas", resume.

Frustración entre los militares desplegados

El portavoz de ATME asegura haber estado recientemente en Ceuta y haber trasladado las impresiones de los militares destinados allí. "Estaba allí con todos mis compañeros escuchando de primera mano todo lo que me han trasladado", explica. Según Gómez, entre los efectivos existe una sensación que resume en una palabra: "frustración".

El representante de ATME señala además que se han comenzado a producir cambios en los medios disponibles para los militares y que algunos efectivos ya cuentan con su armamento reglamentario para determinadas funciones. "Ya hemos tenido conocimiento de que empiezan a dotar más a nuestros compañeros de llevar sus herramientas de trabajo, que es su fusil", afirma.

"Necesitamos estar investidos de esa legalidad jurídica"

Uno de los principales asuntos que plantea ATME es el marco legal en el que deben actuar los militares cuando prestan apoyo en este tipo de situaciones. Gómez sostiene que, si los militares tuvieran reconocida la condición de agentes de la autoridad y su profesión estuviera considerada de riesgo, podrían disponer de otras herramientas jurídicas para intervenir. "Tenemos que estar investidos de esa legalidad jurídica para poder actuar y luego tienen que llegar las órdenes claras", reclama.

El portavoz pone como ejemplo la situación que, según relata, se vivió en algunos puntos de Ceuta, donde militares permanecieron desplegados mientras los agentes de la Policía Nacional afrontaban una elevada presión operativa.

"Nuestros compañeros allí, en el malecón de piedra, quedaban prácticamente como muñecos viendo cómo la Policía Nacional era totalmente sobrepasada", sostiene.

ATME niega tener constancia de agresiones cometidas por militares

En relación con las acusaciones sobre posibles actuaciones irregulares de miembros de las Fuerzas Armadas, Gómez asegura que la asociación no tiene constancia de que se hayan producido los hechos denunciados. "Nosotros no tenemos constancia ninguna de que haya habido ningún tipo de situación", afirma.

El portavoz recuerda que las Fuerzas Armadas cuentan con una estructura jerárquica y un régimen disciplinario y sostiene que cualquier conducta irregular debe ser denunciada para que pueda ser investigada. "Si alguien ve que se hace cualquier tipo de este hecho, solamente tiene que poner una denuncia y el régimen disciplinario y la ley actuarán", señala.

Gómez considera que las acusaciones deben ir acompañadas de denuncias y pruebas y reclama cautela para evitar generalizaciones sobre el comportamiento de los militares. "No todo el mundo es bueno, ni todo el mundo es malo, evidentemente. Se puede dar algún caso, se puede dar, pero en el momento que se dé se tiene que actuar", afirma.

El portavoz de ATME concluye reclamando "cordura" y "serenidad" y defendiendo que, ante cualquier posible irregularidad, sean los mecanismos legales y disciplinarios los que determinen responsabilidades.

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