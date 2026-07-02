Ingredientes para 4 personas

400 g de macarrones nº6

300 g de carne picada (mezcla de cerdo y ternera)

100 g de sobrasada ibérica

1 cebolla

2 tomates

100 g de queso rallado (cuatro quesos)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

Perejil

Elaboración

Pon abundante agua con sal a calentar en una cazuela. Cuando rompa a hervir, añade los macarrones y cuécelos el tiempo indicado en el paquete. Escúrrelos y resérvalos.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera o cazuela amplia y baja. Pela y pica finamente la cebolla, añádela y deja que se poche durante 6-8 minutos, hasta que esté tierna y ligeramente dorada. Incorpora la carne picada y la sobrasada, y cocina el conjunto durante unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando.

Un clásico que no falla: macarrones a la catalana con sobrasada | Antena 3

Corta los tomates por la mitad y rállalos. Añádelos a la cazuela y cocina la salsa durante 8-10 minutos.

Agrega los macarrones a la cazuela y mezcla bien para que se impregnen de la salsa. Pásalos a una fuente apta para el horno, condiméntalos con pimienta recién molida y espolvorea el queso rallado por encima. Gratínalos durante unos 5 minutos, hasta que el queso se funda y quede dorado.

Reparte los macarrones en los platos y decora con unas hojas de perejil antes de servir.

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