Para 4 personas
Un clásico que no falla: macarrones a la catalana con sobrasada
Karlos Arguiñano nos enseña a preparar un delicioso plato que conquista el paladar de cualquier miembro de la casa.
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Ingredientes para 4 personas
- 400 g de macarrones nº6
- 300 g de carne picada (mezcla de cerdo y ternera)
- 100 g de sobrasada ibérica
- 1 cebolla
- 2 tomates
- 100 g de queso rallado (cuatro quesos)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra
- Perejil
Elaboración
Pon abundante agua con sal a calentar en una cazuela. Cuando rompa a hervir, añade los macarrones y cuécelos el tiempo indicado en el paquete. Escúrrelos y resérvalos.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera o cazuela amplia y baja. Pela y pica finamente la cebolla, añádela y deja que se poche durante 6-8 minutos, hasta que esté tierna y ligeramente dorada. Incorpora la carne picada y la sobrasada, y cocina el conjunto durante unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando.
Corta los tomates por la mitad y rállalos. Añádelos a la cazuela y cocina la salsa durante 8-10 minutos.
Agrega los macarrones a la cazuela y mezcla bien para que se impregnen de la salsa. Pásalos a una fuente apta para el horno, condiméntalos con pimienta recién molida y espolvorea el queso rallado por encima. Gratínalos durante unos 5 minutos, hasta que el queso se funda y quede dorado.
Reparte los macarrones en los platos y decora con unas hojas de perejil antes de servir.
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