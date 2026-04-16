Marta Sánchez, Antonio Resines o Glòria Serra recuerdan su peor fiesta: “Haberlas, haylas”

Antonio Resines cree que ha sido invitado a la fiesta por su elegancia, Bertín Osborne por su capacidad de observación, Ana Peleteiro cree que es la invitada por su espontaneidad y Esperansa Grasia asegura que seguro que les sobraba una invitación y por eso le han invitado a ella.

Respecto a como se consideran como investigadores, Alberto Chicote solo ha investigado en sus cocinas, Glòria Serra se considera muy investigadora de lo que hacen los demás y Marta Sánchez espera dar el cien por cien como investigadora.

Los invitados han descrito cuál ha sido la fiesta más dramática de su vida. No te pierdas, Una fiesta de muerte, el programa más misterioso de la televisión.