Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido extra

Marta Sánchez, Antonio Resines o Glòria Serra recuerdan su peor fiesta: “Haberlas, haylas”

Las celebridades nos han confesado porqué creen que están en Una fiesta de muerte y si se consideran unos buenos investigadores para resolver un crimen.

Marta Sánchez, Antonio Resines o Glòria Serra recuerdan su peor fiesta: “Haberlas, haylas”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Antonio Resines cree que ha sido invitado a la fiesta por su elegancia, Bertín Osborne por su capacidad de observación, Ana Peleteiro cree que es la invitada por su espontaneidad y Esperansa Grasia asegura que seguro que les sobraba una invitación y por eso le han invitado a ella.

Respecto a como se consideran como investigadores, Alberto Chicote solo ha investigado en sus cocinas, Glòria Serra se considera muy investigadora de lo que hacen los demás y Marta Sánchez espera dar el cien por cien como investigadora.

Los invitados han descrito cuál ha sido la fiesta más dramática de su vida. No te pierdas, Una fiesta de muerte, el programa más misterioso de la televisión.

Antena 3» Programas» Una fiesta de muerte

Publicidad

Programas

Imagen de Juan Madueño

Un tiburón ataca a un joven en Maldivas durante su luna de miel: "Estamos en un entorno natural donde el riesgo nunca es cero"

¿Quién es el más fiestero? Los concursantes de Tu cara me suena revelan cómo son cuando salen

¿Quién es el más fiestero? Los concursantes de Tu cara me suena revelan cómo son cuando salen

Gina Lollobrigida

Susana Uribarri, sobre el conflicto por la fortuna de Gina Lollobrigida: "En Italia, no están ni del lado de Piazzolla ni de Rigau"

Salva Reina en Mask Singer 5
DETRÁS DE LAS MÁSCARAS

Salva Reina revela el divertido momento con una señora en el parking de Mask Singer: "Nos vio con las máscaras y se fue"

Imagen de Jaime de los Santos y Susanna Griso
Congreso

Jaime de los Santos responde al "dardo" de Ana Redondo: "Quizá si leyese más sería mejor ministra"

Marta Sánchez, Antonio Resines o Glòria Serra recuerdan su peor fiesta: “Haberlas, haylas”
Contenido extra

Marta Sánchez, Antonio Resines o Glòria Serra recuerdan su peor fiesta: “Haberlas, haylas”

Las celebridades nos han confesado porqué creen que están en Una fiesta de muerte y si se consideran unos buenos investigadores para resolver un crimen.

Martina Navratilova con Arturo Valls
DETRÁS DE LA MÁSCARA

Martina Navratilova se toma Mask Singer como unas vacaciones: "Mi mujer y yo hemos adoptado dos niños pequeños"

La emblemática tenista Martina Navratilova resultó estar bajo Fregona en la segunda gala de Mask Singer 5. Pero, ¿cómo fue su experiencia? En sus propias palabras, se lo tomó "como unas vacaciones".

Imagen de Susanna Griso

Muere el caniche de Susanna Griso atacado por dos perros: "Un mastín y un pastor alemán le mataron"

Imagen de Chema Crespo y Marhuenda

Rifirrafe entre Chema Crespo y Paco Marhuenda por la regularización de inmigrantes: "Lo del sanchismo es una cosa insoportable. Es una vergüenza"

Desde su mayor capricho, hasta su merienda favorita: Pablo Alborán desvela sus mayores secretos en El Hormiguero

Desde su mayor capricho, hasta su merienda favorita: Pablo Alborán desvela sus mayores secretos en El Hormiguero

Publicidad