Àngel Llàcer: “Me encanta el misterio, mi película favorita es Sospechosos habituales”

Àngel Llàcer se pone al frente de Una fiesta de muerte, el programa con mayor misterio de la televisión.

El presentador ha ensalzado sus dotes como investigador, “suerte que soy el presentador, porque si fuera investigador a la primera adivinaría al asesino”. Si no fuera el presentador del formato, no le importaría ser el asesino.

Respecto a su afición por las películas de misterio, Llàcer ha confesado que su película favorita es Sospechosos habituales. Para el presentador, la fiesta que recuerda que ha acabado mal es porque “he acabado en la cama solo”.