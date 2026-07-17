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Paco Castañares alerta de la expansión de los incendios de Madrid y Guadalajara a cientos de kilómetros: "La situación puede complicarse muchísimo"

El experto forestal centra el foco de los incendios en un cumulolimbo que "provoca tormentas de fuego" y que puede volverse aún más peligroso si continúa el panorama atmosférico en el que nos encontramos.

Paco Castañares alerta sobre los pirocúmulos

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Sofía Avendaño
Publicado:

La ola de incendios continúa. Este jueves 16 de julio se originó uno nuevo en Loyozuela, municipio en la Comunidad de Madrid, y se declaró la Situación Operativa 2. La rápida expansión de las llamas en la sierra de Madrid dio lugar al desalojamiento de viviendas en la urbanización de San Lázaro. En menos de 24 horas, la Guardia Civil ya ha dado con el presunto causante de las llamas y este ha sido detenido.

Este panorama de incendios que tenemos que vivir verano tras verano da lugar a mil dudas sobre el origen de estos y además, sobre la rápida expansión de las llamas. En el caso de este incendio, hemos analizado en Espejo Público el mapa donde se ve la línea de incendios en la zona noreste de la Península Ibérica.

Para entender mejor cómo se producen estos grandes siniestros, hemos contado con el conocimiento de Paco Castañares, experto forestal. El especialista se ha referido a esa línea de incendios como "pasillo geográfico". En este vemos tres puntos clave por los que pasan los incendios que están azotando el sistema central de nuestro país: Madrid, Zaragoza y Valladolid. Como se ha referido a dicha zona el experto, se trata de la "sierra noreste del sistema central".

"Se han más que duplicado las hectáreas alcanzadas"

Tal y como explica Castañares: "Si las condiciones atmosféricas permanecen, se pone de manifiesto una situación que puede complicarse muchísimo". Esto se debe a que "hay inestabilidad atmosférica suficiente para que puedan producirse incendios extremos. Desde ayer a hoy se han "más que duplicado" las hectáreas alcanzadas y esto tiene una explicación a nivel atmosférico.

"Esto ocurrió porque apareció un cumulolimbo que provoca tormentas de fuego y multiplica la capacidad de avanzar del incendio y su propagación. La atmósfera tira hacia arriba el aire caliente que provoca el incendio, la chimenea se convierte el pirocúmulo, este evoluciona a cumulolimbo y escupe partícuclas incendiadas que lanza hasta a centenares de kilómetros", explica el experto.

Factores invisibles

Además, quiso hacer hincapié en que "hay una cosa que no se ve ni consultando la meteorología, que es la vertical atmosférica, la diferencia térmica que hay en el suelo y las capas altas de la atmosfera"

En cuanto a la trama sobre si Defensa ha podido incumplir el acuerdo con Transición Ecológica sobre incendios, Paco Castañares ha sido muy claro sobre su postura: "No es un problema de medios y tampoco de pirómanos (...) No quiere decir que no sean mejorables los medios que tenemos y hay que dejar de tener esa precariedad en el personal". Aunque el experto es consciente de que "estamos ante una inestabilidad atmosférica que genera tormentas que lanzan rayos" y es una situación peligrosa de cara al futuro, considera que más allá de ser un problema de cargos, sino de una abundante vegetación seca y la falta de limpieza del medio rural. Esto genera lo que es conocido como "pirocúmulos", llegando a convertir un solo punto de incendio en la oleada que estamos viviendo los últimos años en España.

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