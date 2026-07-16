Miguel Bernardeau revela por qué el surf se ha convertido en su gran pasión: "Es una excusa para viajar"

Miguel Bernardeau ha confesado en El Hormiguero que el surf es uno de sus grandes hobbies. El actor asegura que disfruta de este deporte porque le permite viajar y descubrir hasta dónde es capaz de llegar en el mar.

Aunque ha sufrido algunas lesiones practicándolo, el intérprete afirma que ninguna ha sido grave y que la experiencia siempre le compensa. Además, explica que lo que más le motiva es encontrar sus propios límites sobre las olas.

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