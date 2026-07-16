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Miguel Bernardeau revela por qué el surf se ha convertido en su gran pasión: "Es una excusa para viajar"

El actor explica en El Hormiguero qué le aporta el surf, cómo vive cada sesión en el mar y por qué este deporte le ayuda a ponerse a prueba mientras descubre nuevos lugares.

Miguel Bernardeu en El Hormiguero

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Miguel Bernardeau ha confesado en El Hormiguero que el surf es uno de sus grandes hobbies. El actor asegura que disfruta de este deporte porque le permite viajar y descubrir hasta dónde es capaz de llegar en el mar.

Aunque ha sufrido algunas lesiones practicándolo, el intérprete afirma que ninguna ha sido grave y que la experiencia siempre le compensa. Además, explica que lo que más le motiva es encontrar sus propios límites sobre las olas.

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