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Un game show interactivo

Gana 3.000 euros investigando desde casa en Una fiesta de muerte

Una fiesta de muerte es un programa para toda la familia en el que los espectadores también pueden convertirse en investigadores y participar en la resolución del crimen. ¡Por un premio de 3.000 euros!

Gana 3.000 euros investigando desde casa en Una fiesta de muerte

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Carmen Pardo
Publicado:

Los espectadores de Una fiesta de muerte, desde sus casas, podrán analizar las pistas, investigar junto a los famosos invitados y tratar de descubrir al asesino antes que nadie.

La mecánica, única en España que permite jugar en tiempo real, amplia la experiencia mediante el escaneo de un código QR, que da acceso al juego. Sin descargas y totalmente gratis. De esta forma, la emisión de Una fiesta de muerte se convierte en un reto compartido y totalmente interactivo en el que está en juego un premio de 3.000 euros. Si no puedes esperar, ya puedes entrar en el juego en este enlace, aunque todo empezará cuando arranque la emisión en Antena 3.

Los espectadores deberán cazar las pistas que van apareciendo durante el programa para ir sumando puntos y para adivinar quién es el asesino famoso del programa. Cuantos más aciertos, más puntos, y cuantos más puntos, más opciones de hacerse con los 3.000 euros.

Conviértete en un investigador del crimen este sábado a las 22:00 horas en Una fiesta de muerte: Muerte en el Museo.

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