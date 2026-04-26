Ana Peleteiro convertida en la mejor detective de Una fiesta de muerte

Ana Peleteiro, Esperansa Grasia, Antonio Resines, Bertín Osborne, Glòria Serra, Alberto Chicote y Marta Sánchez han sido los protagonistas de Una fiesta de muerte: Muerte en el museo.

Las celebridades han sido invitadas a una fiesta en el museo de Ciencias Naturales de Madrid, pero lo que parecía una velada entretenida se ha convertido en el escenario de un crimen cuando Bertín Osborne ha sido asesinado.

El resto de los invitados de la fiesta han tenido que hacer dos grupos para descubrir el arma del crimen que ha terminado con la vida del cantante. Durante la competición, Ana Peleteiro ha terminado picándose con Esperansa Grasia al tener que afrontar pruebas físicas para descubrir pistas por todo el museo.

Marta Sánchez ha competido junto a Esperansa Grasia y Alberto Chicote para encontrar el arma del crimen. La cantante ironizaba con la influencer sobre las pistas, y Esperansa Grasia le ha dejado las cosas claras a Marta Sánchez: “una croqueta siempre es una pista”, le ha advertido la humorista a su compañera.

Alberto Chicote tampoco se ha mordido la lengua hacía su compañera de equipo viendo que la cantante ha hecho buen provecho del catering. “Si la comida estuviera envenenada, Marta ya habría muerto”, ha asegurado el cocinero.

Las rencillas han llegado a su máximo nivel cuando el equipo formado por Antonio Resines, Ana Peleteiro y Glòria Serra han confesado que han dado pistas falsas a sus rivales para llevarlos a la confusión. Una revelación ante la que Alberto Chicote ha mostrado su indignación.

Esas mentiras no han sido las únicas que han vivido las celebridades en Una fiesta de muerte, Ana Peleteiro se ha escondido una pista durante gran parte del programa provocando la reacción de Glòria Serra que la ha calificado de bruja.

La investigación se ha estancado cuando han tenido que superar juntos una prueba, un momento en el que Marta Sánchez ha atacado al resto de las celebridades considerándolos también perdidos sobre la identidad del asesino de Bertín Osborne.

Una camisa de fuerza ha hecho ver la luz a Alberto Chicote y Ana Peleteiro, ambos protagonistas de Una fiesta de muerte han coincidido sobre quién creen que ha sido el asesino de Bertín.

Las dos celebridades han podido demostrar que sus conclusiones estaban en lo cierto sobre la identidad del asesino cuando este ha sido capturado.

Muchos han sido los nombres que han lanzado las celebridades, desde Violeta Mangriñan a Kiko Matamoros pasando por Cristina Pedroche, pero el verdadero nombre solo lo han dado Ana Peleteiro y Alberto Chicote.

Al hacer el recuento de las pistas que ambos han aportado a la investigación, la medallista olímpica se ha descubierto como la mejor investigadora de Una fiesta de muerte.