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Un estreno de éxito

Ya tenemos ganadora de los 3.000 euros de Una fiesta de muerte

Durante la emisión de Una fiesta de muerte, los espectadores pudieron participar en directo en un juego para adivinar quién era el asesino de Bertín Osborne.

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Carmen Pardo
Publicado:

Susana Castilla Martínez ha sido la ganadora de los 3.000 euros entre los miles de participantes que se conectaron en directo durante la emisión a la web para adivinar que Dabiz Muñoz se encontraba tras la máscara del asesino de Bertín Osborne.

Muchos fueron los que dieron con la identidad del asesino gracias a las pistas que iban apareciendo en el programa y, entre todos los que acertaron, la ganadora ha sido elegida por sorteo.

Una fiesta de muerte ha sido todo un éxito en la noche del sábado en Antena 3. El programa, que tuvo como escenario el Museo de Ciencias Naturales, fue líder y lo más visto de la noche del sábado con un 12,8% de cuota de pantalla y seguido por 3,3 millones de espectadores únicos. Así, esta investigación en la que participaron Bertín Osborne, Marta Sánchez, Alberto Chicote, Esperansa Grasia, Ana Peleteiro, Antonio Resines y Glòria Serra se convirtió en el estreno más visto de un programa de entretenimiento desde 2024.

También el programa destacó durante la noche del sábado en las redes sociales y más de 100 millones de cuentas fueron alcanzadas por los contenidos del programa.

Al final del programa pudimos conocer de la identidad del asesino de Bertín Osborne, tras la que se escondía Dabiz Muñoz. Muchos espectadores apreciaron como las diferentes pistas (su pasión por la cocina, correr y el pádel, su apoyo al Rayo Vallecano, referencias a su mujer, Cristina Pedroche...) apuntaban al chef madrileño como el famoso asesino de esta primera entrega de Una fiesta de muerte en Antena 3.

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