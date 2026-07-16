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Miguel Ángel Silvestre con Pablo Motos

Secreto culinario

El curioso desayuno de Miguel Ángel Silvestre que Pablo Motos desvela en El Hormiguero

La visita de Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau a El Hormiguero dejó una divertida confesión del actor sobre un inesperado hábito gastronómico.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó a Miguel Ángel Silvestre por su papel como un chef con estrella Michelin en La fiera y aprovechó para revelar un detalle poco conocido sobre sus costumbres.

El actor confirmó entre risas que desayuna espaguetis porque le gustan tanto que no quiere esperar al resto del día para comerlos. Además, aseguró que es uno de los platos que mejor sabe preparar.

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